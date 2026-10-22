Jens Toornstra heeft met Feyenoord een mondelinge afspraak om na zijn actieve profcarrière binnen de organisatie mee te lopen en te kijken welke functie bij hem past. De 37-jarige middenvelder van Sparta Rotterdam verwacht zijn loopbaan binnenkort te beëindigen en laat in gesprek met Voetbal International weten dat hij een toekomst bij een voetbalclub niet uitsluit.

"Ik ga de voetbalwereld wel missen als ik stop, denk ik", vertelt de routinier. " Als ik net gestopt ben, wil ik vooral eerst genieten van mijn vrije invulling van mijn weekenden."

Geen trainer, geen cultuurbewaker

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Een terugkeer op het trainingsveld bij een club sluit Toornstra bij voorbaat uit: "Trainer word ik in ieder geval niet." Ook een rol als cultuurbewaker in de technische staf, zoals assistent-trainer John de Wolf die bij Feyenoord sinds oktober 2019 vervult, ziet de middenvelder niet zitten. "Dat trekt me eigenlijk niet, dus ik denk niet dat dat het gaat worden, maar je weet het nooit."

In 2024 gaf de oud-speler van ADO Den Haag en FC Utrecht tegenover 1908.nl al aan waar zijn voorkeur na zijn spelersloopbaan ligt. "Ik mag bij Feyenoord meelopen om te kijken of iets in de organisatie mij aanspreekt. Het liefst zou ik iets doen op kantoor. Iets commercieels of zoiets, meer de 'normale' kant."

Toornstra speelde tussen augustus 2014 en 2022 al 234 wedstrijden in het shirt van Feyenoord, waarin hij 55 keer tot scoren kwam. Na zijn terugkeer bij FC Utrecht staat hij sinds juli 2025 onder contract op Het Kasteel, waar hij nog tot medio 2027 vastligt.