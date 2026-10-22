De dagen van Michael Carrick als trainer van Manchester United lijken geteld. Woensdag, na de ontluisterende 4-1 nederlaag bij Como in de Champions League, zou de clubleiding van de Engelse grootmacht hebben gesproken met de gedroomde opvolger van de oud-middenvelder: Antonio Conte.

Dat schrijft de Italiaanse krant La Repubblica althans. Carrick staat sinds januari van dit jaar aan het roer op Old Trafford, waar hij de Portugees Ruben Amorim in eerste instantie als iinterim-trainer opvolgde. De oud-speler leidde de club in het restant van de competitie naar de derde plaats, en daarmee een plek in de competitiefase van de Champions League. De clubleiding besloot Carrick aan het einde van het seizoen dan ook definitief aan te stellen als hoofdtrainer.

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De start van het huidige seizoen verloopt echter dramatisch voor Manchester United. In de competitie werd al sinds de tweede speelronde niet meer gewonnen, in de EFL-Cup werd de club uitgeschakeld door Brighton & Hove Albion en in de Champions League gingen twee van de drie wedstrijden in de competitiefase verloren. Vooral de laatste, gisteren uit bij Como, was ontluisterend. Ondanks de langverwachte rentree van Matthijs de Ligt en een doelpunt van invaller Joshua Zirkzee was de ploeg van Cesc Fàbregas heer en meester en wonnen de Italianen volkomen verdiend met 4-1.

La Repubblica schrijft dat de clubleiding van United woensdag laat met Conte heeft gesproken over een mogelijk dienstverband op Old Trafford. De Italiaan zit zonder club sinds hij afgelopen zomer vertrok bij Napoli. In het verleden deed hij Premier League-ervaring op bij Chelsea en Tottenham Hotspur, met eerstgenoemde club won hij in 2017 de Engelse titel en sleepte hij een jaar later de FA Cup in de wacht.

Conte zou wel een flink eisenpakket hebben neergelegd. "Hij vraagt carte blanche op de transfermarkt en de mogelijkheid om de spelers te kiezen die hem zullen ondersteunen in dit nieuwe avontuur. Hij wil de opbouw van het team beïnvloeden, spelers zoeken die bij zijn type spel passen en vertrouwde medewerkers aan zijn zijde hebben", weet de krant.