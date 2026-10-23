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Ajax maakt grote indruk op Italiaanse media na zege op Atalanta: 'Hoog kwaliteitsniveau'

23 oktober 2026, 10:04
Soccer Europe UEFA Europa Conference League 2026–2027 Playoffs, August 27, 2026, Ajax Amsterdam vs. FC Sion, Johan Cruijff Aren...
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Lars Leeftink | Redacteur
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Ajax heeft donderdagavond veel indruk gemaakt op de Italiaanse media met de zege op Atalanta Bergamo in de UEFA Conference League. In de Johan Cruijff ArenA werd er voor rust nog niet gescoord, maar in de slotfase zorgden invallers Tolu Arokodare en Abdellah Ouazane alsnog voor de beslissing tegen de ploeg van trainer Maurizio Sarri. De kranten in Italië wijzen na afloop vooral op het hoge kwaliteitsniveau en de ingestudeerde aanvalspatronen van de Amsterdamse club.

Voor Atalanta is het verlies in Amsterdam de eerste nederlaag in het huidige Conference League-seizoen en alweer het vijfde verlies in elf officiële duels. Bij La Gazzetta dello Sport krijgt de ploeg uit Bergamo er flink van langs, terwijl het team van trainer Míchel complimenten krijgt. "I Lancieri domineren het team van Sarri, dat de hele wedstrijd worstelt en uiteindelijk in de slotminuten verliest. Een sublieme Marco Carnesecchi is niet genoeg. De moeilijke periode van La Dea duurt voort", zo schrijft de roze sportkrant over het duel en de rol van de keeper van Atalanta.

La Gazzetta dello Sport looft aanvalspatronen Ajax

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De grootste sportkrant van Italië trekt ook nog de vergelijking met een eerder competitieduel van de club uit Bergamo en ziet een groot verschil in weerbaarheid. "In de fietsstad – er zijn er bijna 900.000, één voor elke inwoner – blijft Atalanta haperen en verliest het zijn vijfde van elf wedstrijden dit seizoen, en de eerste in de Conference League. Ajax wint verdiend in Amsterdam. Atalanta speelde passief en statisch, en was in de eerste 70 minuten in het San Siro tegen AC Milan veel dichter bij de overwinning dan nu tegen Ajax."

Ondanks dat beide teams met een 0-0 tussenstand de kleedkamer opzochten, had Ajax het duel volgens de krant al voor de rust kunnen beslissen. "Het verhaal van de 0-0 ruststand gaat verder dan de cijfers. Dat Atalanta de eerste helft zonder schade wist af te sluiten, was grotendeels te danken aan de onnauwkeurigheid van Ajax. De thuisploeg had verder geen enkel probleem om voor het doel van Carnesecchi te komen. Atalanta had moeite met vrijwel alle ingestudeerde aanvalspatronen van Ajax: de positionering van Lucas Rosa, die als vleugelspeler in plaats van back speelde, de constante wisselingen van posities tussen Oscar Gloukh en Julian Brandt en de loopacties van Jorthy Mokio en voormalig Inter-speler Davy Klaassen."

Gouden wissels van Míchel en cijfers voor Ajax

Na ruim een uur spelen greep Míchel in door in de 62ste minuut Klaassen en Gloukh naar de kant te halen voor Ouazane en Viktor Tsygankov. Vier minuten later kwam ook Arokodare binnen de lijnen als vervanger van Marcos Leonardo. Die wissels bleken uiteindelijk het verschil te maken in het slotoffensief, waarin ook Youri Baas met zijn voorbereidende werk belangrijk was. "Ajax liet de bal in de laatste fase van het veld uitstekend rondgaan; het hoge kwaliteitsniveau was voor iedereen duidelijk zichtbaar. De Nederlanders wonnen door hun wissels. In de 66e minuut kwam Arokodare in het veld voor Leonardo, en de Johan Cruijff ArenA ontplofte voor een van zijn nieuwe helden. De explosie was nog daverender in de 87e minuut, toen de Nigeriaan, gelanceerd door Baas één-op-één met Carnesecchi gemakkelijk binnenschoot."

Nadat ook invaller Ouazane in de absolute slotfase nog scoorde en Dies Janse in blessuretijd nog inviel voor Brandt, deelde Eurosport Italië de cijfers uit. Doelpuntenmaker Arokodare kreeg met een 7,5 het hoogste cijfer bij Ajax, gevolgd door een 7 voor zowel Ouazane als trainer Míchel. Basisspelers Rosa, Aaron Bouwman, Baas, Owen Wijndal, Sofyan Amrabat, Mokio, Brandt, Leonardo en Gloukh kregen net als invaller Tsygankov allemaal een 6,5 voor hun wedstrijd. Keeper Marc-André ter Stegen en aanvoerder Klaassen moesten het doen met een 6.

Kritiek in Bergamo en druk op Sarri

Ook de lokale media uit Bergamo zagen dat hun club in Amsterdam eigenlijk amper wat te vertellen had. Dagblad L'Eco di Bergamo wijst vooral op het gebrek aan initiatief van de bezoekers: "Atalanta, dat nooit echt proactief was, had het grootste deel van de wedstrijd moeilijk onder de controle van Ajax. Invallers Arokodare en Ouazane straften dat in de slotfase wat hard af, maar de overwinning was wel verdiend. Atalanta was ondermaats en de gehoopte vooruitgang laat op zich wachten. Dit Atalanta-team mist nog steeds karakter."

Het regionale medium Prima Bergamo plaatst als enige nog een kanttekening bij het niveau van Ajax, maar is desondanks hard voor de eigen ploeg. "De Nerazzurri verloren terecht. De Nederlanders hadden vrijwel constant de controle over de wedstrijd. Het was een futloze wedstrijd waarin de ploeg uit Bergamo te weinig deed om een verre van sterke tegenstander te verslaan. Late doelpunten van Arokodare en Ouazane beslisten de wedstrijd, wat gezien het spelbeeld terecht was."

Het verlies in Nederland zorgt voor nog meer problemen bij de Europa League-winnaar van 2024, die voor het Europese duel al op een elfde plaats in de Serie A stond. Sarri moest het in de Johan Cruijff ArenA achterin overigens wel doen zonder de geblesseerde verdedigers Giorgio Scalvini, Isak Hien en Odilon Kossounou. Volgens onbevestigde geruchten van Tuttosport denkt de clubleiding na de matige seizoensstart inmiddels na over een trainerswissel. Ajax speelt komende zondag om 16.45 uur een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam in de Eredivisie, waarna op donderdag 5 november het volgende duel in de Conference League op bezoek bij FC Midtjylland op het programma staat.

Lars Leeftink
Geschreven door

Lars Leeftink

| Redacteur

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flaco
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flaco
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Uit de categorie 'een kinderhand is snel gevuld'. Beide teams zouden met deze performance van de mat geblazen worden in de CL.

Vriendje Stokvis
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Vriendje Stokvis
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Ajax gaat de Conference League op zijn slofjes gaat winnen. Kan niet anders met zo'n selectie.

Jopie14
769 Reacties
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Jopie14
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@Vriendje Stokvis. En Feyenoord de Champions League. Kan niet anders met zo'n selectie.

Vriendje Stokvis
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Vriendje Stokvis
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Dat is toch een stapje hoger. Met grote grote clubs

CG
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Hopelijk dat we nu de goede weg ingeslagen zijn!!

Leo Van Raam
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Leo Van Raam
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Ajax komt er wel weer maar geef jeugd meer kans

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

flaco
134 Reacties
1.086 Dagen lid
533 Likes
flaco
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  • 5
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Uit de categorie 'een kinderhand is snel gevuld'. Beide teams zouden met deze performance van de mat geblazen worden in de CL.

Vriendje Stokvis
2.126 Reacties
765 Dagen lid
9.747 Likes
Vriendje Stokvis
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Ajax gaat de Conference League op zijn slofjes gaat winnen. Kan niet anders met zo'n selectie.

Jopie14
769 Reacties
262 Dagen lid
888 Likes
Jopie14
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@Vriendje Stokvis. En Feyenoord de Champions League. Kan niet anders met zo'n selectie.

Vriendje Stokvis
2.126 Reacties
765 Dagen lid
9.747 Likes
Vriendje Stokvis
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Dat is toch een stapje hoger. Met grote grote clubs

CG
4.079 Reacties
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14.583 Likes
CG
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Hopelijk dat we nu de goede weg ingeslagen zijn!!

Leo Van Raam
1 Reactie
1.046 Dagen lid
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Leo Van Raam
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Ajax komt er wel weer maar geef jeugd meer kans

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Ajax - Atalanta

Ajax
2 - 0
Atalanta Bergamo
Gespeeld op 22 okt. 2026
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Maurizio Sarri

Maurizio Sarri
Atalanta Bergamo
Team: Atalanta
Functie: Coach
Leeftijd: 67 jaar (10 jan. 1959)

Meer info

Stand UEFA Europa Conference League 2026/2027

GS
DS
PT
1
Panathinaikos
2
5
6
2
Lugano
2
4
6
3
Brann
2
4
6
4
Trabzonspor
2
4
6
5
Twente
2
4
6
6
Monaco
2
4
6
7
Sint-Truiden
2
3
6
8
Hajduk
2
2
6
9
Brighton
2
4
4
10
København
2
3
4
11
CS U Craiova
2
2
4
12
Mjällby
2
2
4
13
Ajax
2
1
3
14
Borac BB
2
1
3
15
Atalanta
2
0
3
16
Braga
2
-1
3
17
Gent
2
-1
3
18
Freiburg
2
-2
3
19
Nordsjælland
2
0
2
20
Egnatia
2
0
2
21
Riga
2
0
2
22
Crvena zvezda
2
-1
1
23
CSKA
2
-1
1
24
Jablonec
2
-1
1
25
Midtjylland
2
-1
1
26
AGF
2
-1
1
27
Pafos
2
-2
1
28
Hearts
2
-2
1
29
Iberia
2
-2
1
30
Getafe
2
-3
1
31
Kairat
2
-4
1
32
Thun
2
-2
0
33
Red Imps
2
-4
0
34
KuPS
2
-4
0
35
Inter Club
2
-4
0
36
Kauno Žalgiris
2
-7
0

Complete Stand

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