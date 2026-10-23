Gianni Infantino kan in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA weer rekenen op de steun van de Asian Football Confederation (AFC), zo is vrijdag in Tokio duidelijk geworden. President Sjeik Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa maakte de keuze van de Aziatische bond bekend tijdens een buitengewoon congres, waar de 56-jarige leider van de wereldvoetbalbond ook zelf aanwezig was. Met de steun van de 47 Aziatische lidstaten lijkt de Zwitser verzekerd van genoeg stemmen voor zijn gewenste herverkiezing op 18 maart 2027 in Rabat. Dit terwijl de UEFA en de KNVB er juist alles aan doen om hem weg te krijgen.

Dat de Aziatische confederatie nu weer achter Infantino staat is opvallend, aangezien de bond twee maanden geleden samen met de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse bond Concacaf nog het vertrouwen in hem had opgezegd. Die breuk ontstond door een geheim plan van de FIFA-baas. Hij wilde via het oprichten van FIFA Forward Enterprise twintig procent van de commerciële rechten van wereldkampioenschappen voor een bedrag van twintig miljard dollar verkopen aan particuliere investeerders. Toen de UEFA dreigde met een boycot van FIFA-toernooien en ook de andere bonden niet akkoord gingen met het voorstel, besloot de voorzitter het plan in te trekken en zijn excuses aan te bieden.

AFC en Infantino leggen ruzie bij na gesprekken

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Voor de AFC bleken het intrekken van dit investeringsplan en de excuses uiteindelijk genoeg om de plooien weer glad te strijken. Volgens Al-Khalifa is de relatie tijdens gesprekken in Zürich in de dagen voor het congres in Tokio een stuk beter geworden, nadat belangrijke Aziatische voetballanden als Saoedi-Arabië en Qatar zich al eerder publiekelijk achter de FIFA-president hadden geschaard. "U heeft duidelijk gemaakt dat er nu sprake is van een oprecht en helder onderling begrip. We moeten vooruitkijken. Wij geloven dat het voetbal het sterkst is wanneer we samenwerken vanuit een gedeelde visie en een gemeenschappelijk doel", stelt Al-Khalifa tijdens de bijeenkomst in Japan.

De voorzitter van de Aziatische bond laat weten dat de eerdere ruzie een nieuwe samenwerking dan ook niet in de weg zal staan. "Ja, we hebben in het verleden over bepaalde zaken gesproken waarover we verschilden van mening, maar laten we die twee zaken niet met elkaar vermengen. Als één Aziatische familie zijn we klaar om vooruit te gaan, verenigd in onze steun aan u, Gianni. Dat wilde ik vandaag graag duidelijk maken", zo klinkt het vanuit de bestuurder, die al dertien jaar de baas is bij de AFC en volgend jaar opgaat voor een vierde termijn.

Tijdens het congres blijkt dat die steun van twee kanten komt. Infantino wist bij zijn eerste verkiezingswinst in 2016 nog met 115 tegen 88 stemmen te winnen van Al-Khalifa, maar spreekt in Tokio meteen zijn waardering uit voor zijn oude concurrent: "Je hebt de afgelopen dertien jaar fantastisch werk verricht bij de AFC, mijn beste Salman. Je kan altijd op de steun van mij en de FIFA rekenen."

UEFA en KNVB staan er alleen voor in verkiezingsstrijd

Door de ommezwaai vanuit Azië en de al bestaande steun van de voetbalbonden uit Afrika en Zuid-Amerika heeft de zittende voorzitter inmiddels 110 van de 211 stemmen binnen de FIFA in handen. Elk aangesloten land heeft één stem. Oftewel: de Zwitser heeft daarmee al een meerderheid te pakken voor het verkiezingscongres. In 2019 en 2023 werd de preses overigens ook al bij acclamatie herkozen, omdat er destijds geen tegenkandidaat was.

Ook nu is de huidige FIFA-leider tot nu toe weer de enige bevestigde kandidaat. De 55-jarige Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega liet eerder deze maand wel weten dat hij de strijd wil aangaan, alleen heeft hij de verplichte schriftelijke steun van minimaal vijf nationale voetbalbonden nog altijd niet binnen. De deadline om tegenkandidaten officieel aan te melden loopt op 18 november af.

Vanuit de Europese bond werd vorige maand nog aangekondigd dat het met een sterke tegenkandidaat zou komen, maar deze persoon heeft zich nog niet gemeld. Zowel de UEFA als de KNVB ziet graag dat de FIFA-voorzitter volgend jaar vertrekt en eist bestuurlijke hervormingen, al hebben allebei de organisaties nog geen reactie gegeven op het besluit van de Aziatische confederatie.

Het ingetrokken investeringsplan was overigens niet het enige waar het FIFA-hoofd de afgelopen twaalf maanden kritiek op kreeg. Hij lag namelijk op meerdere vlakken onder vuur, waaronder vanwege een geheim aandelenplan en het uitreiken van een nieuwe FIFA-vredesprijs aan de Amerikaanse president Donald Trump. Daarnaast was er veel te doen om een persoonlijk telefoongesprek met Trump tijdens het wereldkampioenschap in juli. Dat gesprek ging over de rode kaart en schorsing van de Amerikaanse spits Folarin Balogun, waarna zijn straf na dat overleg werd kwijtgescholden.