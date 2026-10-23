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Ronald de Boer over grote verrassing van Ajax: ‘Hij doet me denken aan Michael Laudrup’

23 oktober 2026, 06:55
Ajax
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
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Ronald de Boer denkt dat Ajax goud in handen heeft met Abdellah Ouazane, zo vertelt hij in een groot artikel van Voetbal International. De oud-voetballer leerde de zeventienjarige kennen in zijn rol als skillscoach van de Amsterdammers. Ook vergelijkt De Boer hem met Michael Laudrup.

Ouazane maakt sinds dit seizoen deel uit van de A-selectie van Ajax. De pas zeventienjarige aanvallende middenvelder annex linksbuiten kwam al tot ruim 560 officiële speelminuten, waarin hij enkele keren liet zien dat hij veel potentie heeft. De Boer maakte de Marokkaan mee in de jeugdopleiding van Ajax.

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“Ik heb Abdellah in de jeugd meegemaakt, als vijftienjarige bij de Onder-16 bijvoorbeeld. Dat had eigenlijk helemaal geen zin meer: daar liep hij het hele elftal en de keeper voorbij, en dan keek hij nog even achterom”, vertelt hij tegenover Lentin Goodijk van VI.

“Ik chargeer natuurlijk een beetje, maar hij dribbelt zo makkelijk. Die sleepbeweging die hij heeft, doet mij een beetje denken aan Michael Laudrup, het is mooi om naar te kijken”, vergelijkt De Boer Ouazane met het Deense voetbalicoon, dat ook een rijk verleden heeft bij Ajax.

‘Ajax heeft goud in handen’

De Boer denkt dat er een grote toekomst weggelegd is voor de middenvelder: “Hij is nederig, vind ik. Niet van: kijk mij nou. Als hij zo doorgaat, dan heeft Ajax goud in handen. Abdellah is een exceptioneel talent. Als liefhebber spring je elke keer op, als hij de bal heeft. Mensen komen voor zo’n jongen naar het stadion”, aldus de anali

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Ajax moet zuinig zijn op een paar spelers Abdellah Ouazane Tolu Arokodare en. Julian Brandt probeert die langer aan de club te verbinden

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
4.247 Reacties
1.230 Dagen lid
19.606 Likes
dilima1966
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  • 3
    + 1
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Ajax moet zuinig zijn op een paar spelers Abdellah Ouazane Tolu Arokodare en. Julian Brandt probeert die langer aan de club te verbinden

Just Me
736 Reacties
220 Dagen lid
497 Likes
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Ik zeg dan weer , laten we het eerst maar eens twee jaar aankijken.

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Abdellah Ouazane

Abdellah Ouazane
Jong Ajax
Team: Jong Ajax
Leeftijd: 17 jaar (15 jan. 2009)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
9
1
2025/2026
Ajax
0
0
2025/2026
Jong Ajax
25
4

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
AZ
9
10
20
3
PSV
9
15
19
4
Ajax
9
15
18
5
Twente
9
7
17
6
Fortuna
9
-1
15

Complete Stand

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