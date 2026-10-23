Ronald de Boer over grote verrassing van Ajax: ‘Hij doet me denken aan Michael Laudrup’

Ronald de Boer denkt dat Ajax goud in handen heeft met , zo vertelt hij in een groot artikel van Voetbal International. De oud-voetballer leerde de zeventienjarige kennen in zijn rol als skillscoach van de Amsterdammers. Ook vergelijkt De Boer hem met Michael Laudrup.

Ouazane maakt sinds dit seizoen deel uit van de A-selectie van Ajax. De pas zeventienjarige aanvallende middenvelder annex linksbuiten kwam al tot ruim 560 officiële speelminuten, waarin hij enkele keren liet zien dat hij veel potentie heeft. De Boer maakte de Marokkaan mee in de jeugdopleiding van Ajax.

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“Ik heb Abdellah in de jeugd meegemaakt, als vijftienjarige bij de Onder-16 bijvoorbeeld. Dat had eigenlijk helemaal geen zin meer: daar liep hij het hele elftal en de keeper voorbij, en dan keek hij nog even achterom”, vertelt hij tegenover Lentin Goodijk van VI.

“Ik chargeer natuurlijk een beetje, maar hij dribbelt zo makkelijk. Die sleepbeweging die hij heeft, doet mij een beetje denken aan Michael Laudrup, het is mooi om naar te kijken”, vergelijkt De Boer Ouazane met het Deense voetbalicoon, dat ook een rijk verleden heeft bij Ajax.

‘Ajax heeft goud in handen’

De Boer denkt dat er een grote toekomst weggelegd is voor de middenvelder: “Hij is nederig, vind ik. Niet van: kijk mij nou. Als hij zo doorgaat, dan heeft Ajax goud in handen. Abdellah is een exceptioneel talent. Als liefhebber spring je elke keer op, als hij de bal heeft. Mensen komen voor zo’n jongen naar het stadion”, aldus de anali