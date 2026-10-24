PSV en Feyenoord staan zondag om 14.30 uur tegenover elkaar in het Philips Stadion voor de Eredivisie-kraker. Voor trainer Giovanni van Bronckhorst draait het richting het topduel vooral om één vraagstuk in de achterhoede: keert Tsuyoshi Watanabe terug in de basis?

Bij een zege in Eindhoven loopt de ploeg van Van Bronckhorst zeven punten uit op de concurrent, terwijl de thuisploeg bij winst tot op één punt nadert. Midweeks ging Feyenoord in de Champions League nog met 1-0 onderuit bij Real Betis door een benutte strafschop van Isco.

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Onder de lat is Tjark Ernst onomstreden na zijn sterke optreden in Sevilla, waar de Duitser zijn ploeg met negen reddingen op de been hield. Op de backs lijken Givairo Read en Javi López opnieuw in de basis te starten.

Centraal achterin moet de knoop worden doorgehakt over Watanabe, die begin deze maand met kuitklachten afhaakte bij de nationale ploeg van Japan. De kans is groot dat de verdediger zondag nog op de bank begint.

Start de Japanner niet, dan vormen Jeremiah St. Juste en de linksbenige Mika Mármol opnieuw het centrale duo. St. Juste vertolkte dinsdag in Spanje nog een negatieve hoofdrol door met een handsbal de beslissende strafschop te veroorzaken. FCUpdate verwacht dat Van Bronckhorst vasthoudt aan het duo St. Juste-Mármol.

Op het middenveld kiest Feyenoord voor het vaste blok: controleur Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline en Gjivai Zechiël. Voorin moeten aanvoerder Luciano Valente, rechtsbuiten Anis Hadj Moussa en spits Nacho Ferri (dit competitieseizoen al goed voor zes treffers) voor het gevaar zorgen.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord:

Ernst; Read, St. Juste, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.