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Vermoedelijke opstelling Feyenoord tegen PSV: belangrijke keuze rond Watanabe

24 oktober 2026, 13:00
St Juste Saibari Ahmedhodzic PSV Feyenoord Realtimes
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Luuk van Grinsven | Redacteur
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PSV en Feyenoord staan zondag om 14.30 uur tegenover elkaar in het Philips Stadion voor de Eredivisie-kraker. Voor trainer Giovanni van Bronckhorst draait het richting het topduel vooral om één vraagstuk in de achterhoede: keert Tsuyoshi Watanabe terug in de basis?

Bij een zege in Eindhoven loopt de ploeg van Van Bronckhorst zeven punten uit op de concurrent, terwijl de thuisploeg bij winst tot op één punt nadert. Midweeks ging Feyenoord in de Champions League nog met 1-0 onderuit bij Real Betis door een benutte strafschop van Isco.

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Onder de lat is Tjark Ernst onomstreden na zijn sterke optreden in Sevilla, waar de Duitser zijn ploeg met negen reddingen op de been hield. Op de backs lijken Givairo Read en Javi López opnieuw in de basis te starten.  

Centraal achterin moet de knoop worden doorgehakt over Watanabe, die begin deze maand met kuitklachten afhaakte bij de nationale ploeg van Japan. De kans is groot dat de verdediger zondag nog op de bank begint.

Start de Japanner niet, dan vormen Jeremiah St. Juste en de linksbenige Mika Mármol opnieuw het centrale duo. St. Juste vertolkte dinsdag in Spanje nog een negatieve hoofdrol door met een handsbal de beslissende strafschop te veroorzaken.  FCUpdate verwacht dat Van Bronckhorst vasthoudt aan het duo St. Juste-Mármol.  

Op het middenveld kiest Feyenoord voor het vaste blok: controleur Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline en Gjivai Zechiël. Voorin moeten aanvoerder Luciano Valente, rechtsbuiten Anis Hadj Moussa en spits Nacho Ferri (dit competitieseizoen al goed voor zes treffers) voor het gevaar zorgen.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord:

Ernst; Read, St. Juste, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

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Feyenoord
Wordt gespeeld op 25 okt. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Tjark Ernst

Tjark Ernst
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (15 mrt. 2003)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
9
0
2025/2026
Hertha
33
0
2024/2025
Hertha
27
0
2023/2024
Hertha
27
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
9
21
23
2
AZ
9
10
20
3
PSV
9
15
19
4
Ajax
9
15
18
5
Twente
9
7
17

Complete Stand

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