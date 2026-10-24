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Bouwman doet boekje open over appje van Van Bommel: 'Hij heeft...'

24 oktober 2026, 09:58
Ruben van Bommel en Aaron Bouwman
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
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Aaron Bouwman heeft een streep gezet onder de harde botsing met PSV-aanvaller Ruben van Bommel tijdens de Topper van begin september. De 19-jarige centrale verdediger van Ajax liep daarbij een gekneusd borstbeen en een gekneusde long op, maar is na ruim een maand afwezigheid weer teruggekeerd in de Johan Cruijff ArenA. Tegenover ESPN laat de jongeling weten dat Van Bommel na het incident contact heeft gezocht.

"Hij heeft een appje gestuurd", vertelt Bouwman, die verder weinig woorden meer vuil wil maken aan de nasleep van het voorval. "Verder hoef ik het daar niet over te hebben. Wat er is gebeurd, is gebeurd. Ik heb het nu achter me gelaten. We zijn alweer een maand verder."

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Het incident vond plaats in de tachtigste minuut van de verloren thuiswedstrijd tegen PSV (1-3). Bouwman moest met ademhalingsproblemen en klachten aan zijn ribben naar het ziekenhuis en miste daardoor de duels met Fortuna Sittard, Willem II en Excelsior.

Van Bommel kwam er destijds vanaf met een gele kaart voor een opstootje, al stelde KNVB-scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen achteraf dat een rode kaart op zijn plaats was geweest voor de overtreding op Bouwman. Direct na het laatste fluitsignaal bood de PSV'er in de kleedkamer van de Amsterdammers al zijn excuses aan.

Na zijn revalidatie maakte de verdediger als invaller tegen NEC zijn rentree. De terugkeer op het trainingsveld vroeg in het begin nog om wat aanpassing: "In de eerste week dat je terugkomt op de training, moet je wel weer een beetje op gang komen. Dan merk je dat je in je keuzes weer moet wennen. Maar als je de tweede week ingaat, begint dat weer te komen. Als je invalt of weer negentig minuten kunt spelen en lekker kunt voetballen, helpt dat."

Onder trainer Míchel Sánchez is de talentvolle verdediger dit seizoen uitgegroeid tot een vaste waarde bij Ajax. "Ik voel dat ik er gewoon lekker in zit dit seizoen en dat ik veel vertrouwen krijg vanuit de club. Ik heb veel wedstrijden mogen spelen en vind dat ik steady aan het spelen ben", besluit Bouwman.

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tjetDJIEPIETIE
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tjetDJIEPIETIE
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Wel even mijn bericht verwijderen zoals altijd. Want commentaar op die opstelletjes van FCUpdate .............. Zoek nu zelf de woordjes maar.

tjetDJIEPIETIE
24 Reacties
170 Dagen lid
33 Likes
tjetDJIEPIETIE
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Ohhhhhh heerlijk die puzzel titels. Hij heeft .........! Oeeeeeh wat zal hij? Lekker speuren in de tekst, eindelijk wat te doen. Dank Luuk van Grinsven. Mijn dag kan nu al niet meer stuk.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

tjetDJIEPIETIE
24 Reacties
170 Dagen lid
33 Likes
tjetDJIEPIETIE
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Wel even mijn bericht verwijderen zoals altijd. Want commentaar op die opstelletjes van FCUpdate .............. Zoek nu zelf de woordjes maar.

tjetDJIEPIETIE
24 Reacties
170 Dagen lid
33 Likes
tjetDJIEPIETIE
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ohhhhhh heerlijk die puzzel titels. Hij heeft .........! Oeeeeeh wat zal hij? Lekker speuren in de tekst, eindelijk wat te doen. Dank Luuk van Grinsven. Mijn dag kan nu al niet meer stuk.

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Aaron Bouwman

Aaron Bouwman
AFC Ajax Under 21
Team: Ajax
Leeftijd: 19 jaar (28 aug. 2007)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
6
1
2025/2026
Ajax
10
1
2025/2026
Jong Ajax
6
1
2024/2025
Ajax
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
AZ
9
10
20
3
PSV
9
15
19
4
Ajax
9
15
18
5
Twente
9
7
17
6
Fortuna
9
-1
15

Complete Stand

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