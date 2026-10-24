Bouwman doet boekje open over appje van Van Bommel: 'Hij heeft...'

Aaron Bouwman heeft een streep gezet onder de harde botsing met PSV-aanvaller Ruben van Bommel tijdens de Topper van begin september. De 19-jarige centrale verdediger van Ajax liep daarbij een gekneusd borstbeen en een gekneusde long op, maar is na ruim een maand afwezigheid weer teruggekeerd in de Johan Cruijff ArenA. Tegenover ESPN laat de jongeling weten dat Van Bommel na het incident contact heeft gezocht.

"Hij heeft een appje gestuurd", vertelt Bouwman, die verder weinig woorden meer vuil wil maken aan de nasleep van het voorval. "Verder hoef ik het daar niet over te hebben. Wat er is gebeurd, is gebeurd. Ik heb het nu achter me gelaten. We zijn alweer een maand verder."

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Het incident vond plaats in de tachtigste minuut van de verloren thuiswedstrijd tegen PSV (1-3). Bouwman moest met ademhalingsproblemen en klachten aan zijn ribben naar het ziekenhuis en miste daardoor de duels met Fortuna Sittard, Willem II en Excelsior.

Van Bommel kwam er destijds vanaf met een gele kaart voor een opstootje, al stelde KNVB-scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen achteraf dat een rode kaart op zijn plaats was geweest voor de overtreding op Bouwman. Direct na het laatste fluitsignaal bood de PSV'er in de kleedkamer van de Amsterdammers al zijn excuses aan.

Na zijn revalidatie maakte de verdediger als invaller tegen NEC zijn rentree. De terugkeer op het trainingsveld vroeg in het begin nog om wat aanpassing: "In de eerste week dat je terugkomt op de training, moet je wel weer een beetje op gang komen. Dan merk je dat je in je keuzes weer moet wennen. Maar als je de tweede week ingaat, begint dat weer te komen. Als je invalt of weer negentig minuten kunt spelen en lekker kunt voetballen, helpt dat."

Onder trainer Míchel Sánchez is de talentvolle verdediger dit seizoen uitgegroeid tot een vaste waarde bij Ajax. "Ik voel dat ik er gewoon lekker in zit dit seizoen en dat ik veel vertrouwen krijg vanuit de club. Ik heb veel wedstrijden mogen spelen en vind dat ik steady aan het spelen ben", besluit Bouwman.