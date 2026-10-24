Deze Eredivisie-nieuwkomers hebben hun draai nog niet gevonden

De ene zomeraankoop blijkt een schot in de roos, terwijl de andere voorlopig weinig indruk maakt. Na negen speelrondes is het nog vroeg om conclusies te trekken, maar niet iedere transfer heeft tot nu toe het gewenste effect. FCUpdate zet de spelers op een rij die hun nieuwe club nog niet hebben kunnen overtuigen.

Marcos Leonardo

We beginnen met de bekendste naam in dit rijtje: Marcos Leonardo, de grootste zomeraankoop van Ajax. Jordi Cruijff haalde de Braziliaan voor bijna twintig miljoen euro op bij Al-Hilal, iets wat tot nu toe dramatisch uitpakt. In twaalf wedstrijden maakte de spits slechts twee doelpunten, terwijl hij genoegen moet nemen met een reserverol. Dat Leonardo in de eerste weken moest wennen, mag langzaam maar zeker geen excuus meer zijn.

Tjark Ernst

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Eigenlijk pakken alle zomeraankopen van Feyenoord tot nu toe wel aardig uit, op één uitzondering na. Tjark Ernst kan in Rotterdam-Zuid nog niet overtuigen en krijgt vrijwel wekelijks te maken met forse kritiek, onder meer onlangs nog van Willem van Hanegem. De van Hertha BSC overgekomen keeper is volgens de criticasters niet goed aan de bal, terwijl hij er ook als keeper niet altijd even best uitziet. Het is niet ondenkbaar dat Ernst binnenkort plaats moet maken voor een andere zomeraankoop uit Duitsland: Florian Kastenmeier. Daarentegen maakte Ernst afgelopen woensdag tegen Real Betis in de Champions League wél een goede indruk.

Almugera Kabar

Bij NEC loopt het dit seizoen nog niet op rolletjes, al moeten de verwachtingen door de Europese agenda natuurlijk wat getemperd worden. Toch zijn er een aantal nieuwelingen die nog niet thuisgeven. Een van hen is Almugera Kabar. De gewenste verdedigende versterking kwam in het slot van de transfermarkt naar Nijmegen en wordt gehuurd van Borussia Dortmund, maar kan de NEC-fans nog niet bekoren. Tijdens wedstrijden van de Nijmegenaren is de kritiek op X op de Duitse verdediger telkens fors.

Ook Dusan Tadic heeft de verwachtingen nog niet kunnen waarmaken in De Goffert. De teller staat na dertien wedstrijden op één assist. Daarnaast ligt de Serviër onder vuur bij de supporters na zijn uitspraken tegenover NU.nl.

Telstar-aanwinsten bij FC Utrecht

FC Utrecht begon dramatisch aan het nieuwe seizoen, maar Anthony Correia en zijn ploeg krabbelen voorzichtig op. Van de laatste vier duels wonnen de Domstedelingen er drie. Opvallend is dat de zomeraanwinsten die van Telstar kwamen – Guus Offerhaus, Neville Ogidi Nwankwo en Sem van Duijn – minder aan spelen toekomen.

Toen zij nog wel in actie kwamen, draaide het voor geen meter bij FC Utrecht. Het niveauverschil tussen de onderkant en de middenmoot van de Eredivisie wordt daardoor zichtbaar. Ongetwijfeld zullen de Telstar-aanwinsten nog hun minuten krijgen, maar voorlopig zal Correia waarschijnlijk vasthouden aan zijn winnende ploeg.