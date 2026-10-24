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Ajax-fans kunnen ogen niet geloven: 'Hij is een schande voor Ajax!'

24 oktober 2026, 09:19
Ajax
Foto: © Imago
2 reacties
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Luuk van Grinsven | Redacteur
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Voor Joeri Heerkens is zijn rentree onder de lat bij Jong Ajax vrijdagavond uitgelopen op een flinke domper. De negentienjarige doelman keerde in het Keuken Kampioen Divisie-duel met TOP Oss (3-3) na ruim een maand terug in de basis, maar ging in het Frans Heesen Stadion in de fout bij de 1-2.  

Halverwege de tweede helft ging het bij een 0-2-voorsprong voor de Amsterdamse beloftenploeg helemaal mis bij een hoge bal in het strafschopgebied. Heerkens kwam zijn doel uit, bokste het leer weg, maar veroorzaakte daarbij wel een blessure bij aanvoerder Mylo van der Lans - die daardoor gewisseld moest worden.  

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De aanval van de thuisploeg liep ondertussen gewoon door en bij de direct daaropvolgende voorzet tastte de doelman helemaal mis. Andy Visser profiteerde in de 54e minuut optimaal van het geschutter en schoot de 1-2 binnen, om na de gelijkmaker van Maxim Mariani in de 75e minuut ook nog voor de 3-2 te tekenen.

Het ongelukkige optreden in Oss volgt op een toch al zware periode voor de jeugdinternational. Op 14 september stond Heerkens voor het laatst onder de lat tegen Jong FC Utrecht (6-1 nederlaag): een duel waarin hij ook al twee keer blunderde en in de slotfase met rood van het veld werd gestuurd.

Die rode kaart leverde de Nederlander een schorsing op, waarin Charlie Setford hem tweemaal verving.  

Ajax nam de jonge sluitpost in juli 2025 onder toenmalig technisch directeur Alex Kroes over van Sparta Praag en legde hem vast tot medio 2030. Met die transfer was een vast bedrag van twee miljoen euro gemoeid, dat via bonussen nog met maximaal anderhalf miljoen euro kan oplopen.

Ajax-fans eensgezind

Ajax-fans zijn in ieder geval duidelijk na het nieuwe geschutter van Heerkens. "Met alle respect voor Heerkens... afscheid nemen is echt niet erg", klinkt het onder meer. Een ander is harder: "Is toch schandalig dat Heerkens nog onder de lat staat bij Ajax?", vraagt de supporter zich af op X. Zie hieronder een bundeling van kritiek op de jonge doelman.

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dilima1966
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Het gaat het ook niet worden met jong ajax met Carlos García aan het roer veel te wisselvallig voetbal

thetruth
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thetruth
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Dit kun je je medespelers toch niet aan doen, ik heb niks tegen Heerkens maar wel tegen de leiding. Dit is schandalig en in en in triest.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
4.247 Reacties
1.230 Dagen lid
19.606 Likes
dilima1966
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  • 2
    + 1
avatar

Het gaat het ook niet worden met jong ajax met Carlos García aan het roer veel te wisselvallig voetbal

thetruth
130 Reacties
1.288 Dagen lid
765 Likes
thetruth
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dit kun je je medespelers toch niet aan doen, ik heb niks tegen Heerkens maar wel tegen de leiding. Dit is schandalig en in en in triest.

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Joeri Heerkens

Joeri Heerkens
Jong Ajax
Team: Jong Ajax
Leeftijd: 20 jaar (8 mei 2006)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Jong Ajax
9
0
2026/2027
Ajax
0
0
2025/2026
Jong Ajax
19
0
2025/2026
Ajax
0
0

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Stand Keuken Kampioen Divisie 2026/2027

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
12
Jong PSV
12
-2
16
13
Den Bosch
12
-3
15
14
TOP Oss
12
-1
13
15
Jong Ajax
12
-11
12
16
De Graafschap
12
-11
12

Complete Stand

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