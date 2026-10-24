Ajax-fans kunnen ogen niet geloven: 'Hij is een schande voor Ajax!'

Voor Joeri Heerkens is zijn rentree onder de lat bij Jong Ajax vrijdagavond uitgelopen op een flinke domper. De negentienjarige doelman keerde in het Keuken Kampioen Divisie-duel met TOP Oss (3-3) na ruim een maand terug in de basis, maar ging in het Frans Heesen Stadion in de fout bij de 1-2.

Halverwege de tweede helft ging het bij een 0-2-voorsprong voor de Amsterdamse beloftenploeg helemaal mis bij een hoge bal in het strafschopgebied. Heerkens kwam zijn doel uit, bokste het leer weg, maar veroorzaakte daarbij wel een blessure bij aanvoerder Mylo van der Lans - die daardoor gewisseld moest worden.

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De aanval van de thuisploeg liep ondertussen gewoon door en bij de direct daaropvolgende voorzet tastte de doelman helemaal mis. Andy Visser profiteerde in de 54e minuut optimaal van het geschutter en schoot de 1-2 binnen, om na de gelijkmaker van Maxim Mariani in de 75e minuut ook nog voor de 3-2 te tekenen.

Het ongelukkige optreden in Oss volgt op een toch al zware periode voor de jeugdinternational. Op 14 september stond Heerkens voor het laatst onder de lat tegen Jong FC Utrecht (6-1 nederlaag): een duel waarin hij ook al twee keer blunderde en in de slotfase met rood van het veld werd gestuurd.

Die rode kaart leverde de Nederlander een schorsing op, waarin Charlie Setford hem tweemaal verving.

Ajax nam de jonge sluitpost in juli 2025 onder toenmalig technisch directeur Alex Kroes over van Sparta Praag en legde hem vast tot medio 2030. Met die transfer was een vast bedrag van twee miljoen euro gemoeid, dat via bonussen nog met maximaal anderhalf miljoen euro kan oplopen.

Ajax-fans eensgezind

Ajax-fans zijn in ieder geval duidelijk na het nieuwe geschutter van Heerkens. "Met alle respect voor Heerkens... afscheid nemen is echt niet erg", klinkt het onder meer. Een ander is harder: "Is toch schandalig dat Heerkens nog onder de lat staat bij Ajax?", vraagt de supporter zich af op X. Zie hieronder een bundeling van kritiek op de jonge doelman.