Vermoedelijke opstelling PSV: kan Van Bommel starten tegen Feyenoord?

Slechts op een aantal posities moet Peter Bosz zondagmiddag puzzelen in zijn opstelling voor de topper tegen Feyenoord. De PSV-oefenmeester heeft terug en FCUpdate verwacht dat de linksbuiten direct weer in de basis begint. Verder is het de vraag wie de geschorste Sven Mijnans vervangt.

PSV boekte dinsdagavond een knappe overwinning op bezoek bij FC Porto (0-1) in de Champions League, nadat het drie dagen eerder juist pijnlijk onderuitging bij degradatiekandidaat ADO Den Haag. In dat duel kreeg Mijnans een oliedomme rode kaart, waardoor er voor de spitspositie een klein vraagstuk ligt voor Bosz.

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FCUpdate verwacht dat Guus Til, de matchwinner tegen FC Porto, wederom een linie doorschuift en ook tegen Feyenoord in de punt van de aanval start. Verder kreeg Van Bommel deze week nog rust, waardoor hij mogelijk weer kan starten tegen de Rotterdammers. Ook op de rechtsbuitenpositie moet PSV een knoop doorhakken: kiest Bosz weer voor Esmir Bajrakarevic – die indruk maakte in Portugal – of toch voor routinier Ivan Perisic? De Kroaat lijkt een streepje voor te hebben.

Bosz lijkt op het middenveld te kiezen voor ervaring, zo liet hij doorschemeren op de persconferentie van vrijdag. Daardoor speelt Mauro Júnior vermoedelijk weer op zes. De middelste linie wordt gecompleteerd door Kodai Sano en Noah Fernandez.

Achterin werd Armando Obispo aan de kant gehouden tegen Porto wegens lichte klachten. Yarek Gasiorowski greep daardoor zijn kans en maakte indruk. De andere verdedigers lijken een abc’tje: Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida en Filip Kostic. Matej Kovar staat, zoals gebruikelijk, onder de lat.

Vermoedelijke opstelling PSV tegen Feyenoord:

Kovar; Dest, Geertruida, Gasiorowski, Kostic; Mauro, Sano, Fernandez; Perisic, Til,