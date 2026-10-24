Feyenoord gaat zondag als ongeslagen koploper van de Eredivisie beginnen aan een drukke en loodzware periode van vier duels in twee weken tijd. De club uit Rotterdam is met vijf zeges op een rij in de competitie in uitstekende vorm, maar wordt vanaf komend weekend flink op de proef gesteld. Achtereenvolgens wachten het uitduel bij PSV, thuiswedstrijden tegen Fortuna Sittard en Internazionale en vervolgens een uitwedstrijd bij SC Heerenveen.

In de Eredivisie staat Feyenoord na negen speelronden bovenaan met 23 punten. De Rotterdamse club wist tot nu toe zeven duels in de competitie te winnen, speelde twee keer gelijk en verloor nog geen enkele keer. Daarbij heeft Feyenoord een doelsaldo van +21, door 31 goals voor en tien tegengoals.

Feyenoord boekt vijf zeges op rij

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Dat Feyenoord bovenaan staat, heeft het direct te danken aan een reeks waarin de laatste vijf duels in de Eredivisie allemaal werden gewonnen. Begin september werd deze reeks ingezet met een 1-3 zege op bezoek bij NEC. Daarna volgden twee ruime zeges achter elkaar: uit bij PEC Zwolle werd het maar liefst 0-7 en in de eigen Kuip werd FC Utrecht met 5-0 verslagen.

Ook in oktober liet de koploper nog geen punten liggen. Vorige week zaterdag werd in eigen huis met 2-0 gewonnen van AZ, waarna afgelopen zaterdag een doelpuntrijk uitduel bij Telstar met 3-4 over de streep werd getrokken.

Feyenoord trapt drukke reeks af met kraker tegen PSV

Om deze ongeslagen status vast te kunnen houden, wacht voor Feyenoord vanaf dit weekend een pittig programma in zowel de Eredivisie als in Europa. Dit zware blok begint zondagmiddag om 14.30 uur in Eindhoven, waar het uitduel met PSV op het programma staat.

Na de topper tegen PSV gaat Feyenoord terug naar Rotterdam voor twee thuisduels achter elkaar binnen vier dagen tijd. Volgend weekend, op zaterdag 31 oktober om 16.30 uur, komt Fortuna Sittard op bezoek voor de Eredivisie.

Inter in de Champions League en uitduel bij SC Heerenveen

Drie dagen na de wedstrijd tegen de club uit Limburg wacht er een Europese topwedstrijd in De Kuip. Op dinsdag 3 november om 21.00 uur neemt Feyenoord het tijdens de vierde speelronde van de competitiefase in de Champions League in eigen huis op tegen het Italiaanse Inter.

Na die Europese kraker doordeweeks wordt het blok van vier duels in veertien dagen afgesloten in Friesland. Op zondag 8 november gaat Feyenoord op bezoek in het Abe Lenstra Stadion voor de uitwedstrijd in de Eredivisie tegen SC Heerenveen, een duel dat om 12.15 uur begint.