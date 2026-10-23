Robert Eenhoorn vindt dat Feyenoord de komende jaren eerst het gat met PSV kleiner moet maken voordat de club uit Rotterdam weer structureel mee kan gaan doen om de prijzen. In een uitgebreid interview met ESPN wijst de algemeen directeur op het feit dat de concurrent uit Eindhoven de afgelopen drie seizoenen telkens kampioen van Nederland werd. Ondanks dat Feyenoord momenteel koploper is in de Eredivisie, wil Eenhoorn richting de topper van aankomende zondag nog niet te vroeg juichen.

In 2023 pakte Feyenoord voor het laatst de landstitel, waarna PSV drie keer achter elkaar met de schaal stond. Toch staat de club uit Rotterdam er dit seizoen na negen duels goed voor. Met zeven overwinningen en twee keer een gelijkspel staat de ploeg op 23 punten en bezet het de eerste plaats. "In de sport geldt dat de prijzen aan het einde van het seizoen verdeeld worden. Maar het ziet er goed uit", laat Eenhoorn weten.

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Feyenoord wist in de eerste negen wedstrijden in de Eredivisie al 31 keer te scoren en kreeg tien goals tegen. Daarnaast werd vorige week woensdag in De Kuip ook het duel met het Italiaanse Como in de Champions League met 3-2 gewonnen. De directeur is dan ook tevreden over wat zijn ploeg de afgelopen weken heeft laten zien, al weet hij ook dat een goede start van het seizoen nog niks garandeert. "Het voetbal ziet er goed uit, we hebben een hoop doelpunten gemaakt en het aantal tegengoals ziet er prima uit. We hebben een geweldige wedstrijd tegen Como gespeeld. Maar je weet dat volhouden bepaalt of je aan het einde van de rit ook in de prijzen valt."

Eenhoorn wil gat met PSV gaan dichten

Aankomende zondag om 14.30 uur staat in het Philips Stadion het onderlinge duel met titelverdediger PSV op het programma. De club uit Eindhoven staat met negentien punten uit negen duels op dit moment derde, achter koploper Feyenoord en nummer twee AZ (twintig punten). Hoewel Feyenoord dus met vier punten voorsprong naar Eindhoven gaat, kijkt Eenhoorn vooral naar hoe de verhoudingen de afgelopen jaren zijn geweest. "Feyenoord moet uiteindelijk voor het kampioenschap spelen. Dat is duidelijk. Feyenoord is een grote club en dat wordt ook verwacht. Maar laten we niet vergeten dat het gat met de nummer 1 de afgelopen jaren gegroeid is."

Om op de lange termijn weer elk jaar mee te kunnen strijden om de titel, moet Feyenoord volgens de bestuurder stap voor stap bouwen. Daarbij speelt op de achtergrond ook het financiële verschil tussen de Champions League en de Europa League een grote rol, wat volgens hem ongeveer vijftig miljoen euro kan schelen. Daarnaast ziet de directeur het vernieuwen en uitbreiden van De Kuip als een belangrijk punt voor de club, al zijn daar nog geen concrete plannen voor. "Vandaar dat we ook hebben gezegd: dat willen we eerst kleiner maken en uiteindelijk dichten. Maar je gaat ervan uit dat met de visie en strategie Feyenoord in de toekomst ieder jaar om een kampioenschap moet kunnen spelen", sluit de algemeen directeur af.