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Chaos in Frankrijk: grote gevolgen voor wedstrijd van Mika Godts en PSG

23 oktober 2026, 16:07
Mika Godts bij PSG-debuut
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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De competitiewedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Olympique Lyon van aanstaande zondag gaat niet door. De Franse competitieorganisatie (LFP) heeft vrijdag bekendgemaakt dat het duel in de Ligue 1 op last van de politie is uitgesteld vanwege aanhoudende protesten en rellen in Parijs.

De kraker in het Parc des Princes stond oorspronkelijk gepland voor zondagavond om 20.45 uur, maar is verplaatst naar maandag om 20.30 uur. Volgens RMC Sport kwam het verzoek om de wedstrijd uit te stellen van de Parijse politie en niet van de thuisclub zelf. "De LFP neemt kennis van het politiebesluit dat het spelen van de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Olympique Lyonnais op zondag verbiedt", valt te lezen in een verklaring.   

Rellen en protesten

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De wedstrijd in Parijs is niet het enige duel op de Franse velden dat gevolgen ondervindt van de veiligheidsmaatregelen. Eerder deze week werd het competitieduel tussen Toulouse en Troyes al verplaatst van zaterdag naar zondag. Ook enkele wedstrijden in de Ligue 2 werden op verzoek van de politie naar een ander tijdstip verplaatst.

Sinds vorige week is het onrustig in verschillende Franse steden door hevige demonstraties en rellen.   

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Mika Godts

Mika Godts
Paris Saint-Germain FC
Team: Paris SG
Leeftijd: 21 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Paris SG
6
0
2026/2027
Ajax
1
0
2025/2026
Ajax
34
17
2024/2025
Jong Ajax
0
0

Meer info

Stand Ligue 1 2026/2027

Ligue 1
GS
DS
PT
1
Lyon
7
8
14
2
Paris SG
7
5
14
3
Paris FC
7
5
14
4
Lille
7
5
14
5
Monaco
7
4
14

Complete Stand

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