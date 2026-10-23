Opvallende onthulling over Van Persie na Feyenoord-ontslag: 'Ik heb hem...'

Feyenoord-directeur Robert Eenhoorn heeft Robin van Persie sinds diens ontslag bij de Rotterdamse club nooit meer gezien. Dat vertelt de 58-jarige bestuurder in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad.

Eenhoorn besloot in juni samen met technisch directeur Dévy Rigaux om Van Persie per direct op straat te zetten, terwijl zijn contract nog tot de zomer van 2027 doorliep. De voormalig topspits legde met Feyenoord beslag op de tweede plaats in de Eredivisie en stelde daarmee een ticket voor de Champions League veilig. Toch zag de nieuwe clubleiding zich na een evaluatie van het vertoonde spel en het dalende puntenaantal genoodzaakt om in te grijpen.

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Eenhoorn: "Je wordt geacht, als je ergens in een positie gaat zitten zoals ik nu, dat je besluiten neemt. We hebben de tijd genomen om te analyseren en uiteindelijk dat besluit genomen. Het was zeker geen beslissing op gevoel en ook niet op resultaten. Ik maak keuzes op trendlijnen bij processen en hoe die lopen. Feiten zijn feiten. Ik ben natuurlijk ook onderdeel geweest van die analyse. Dan zorg je dat de feiten naar boven worden gehaald. Dan moet je een keuze maken: ga je het schip doen draaien met dezelfde staf of met nieuwe mensen?"

De algemeen directeur van Feyenoord heeft de oud-trainer na het ontslag niet meer gesproken of getroffen. "Nee, ik heb Robin daarna niet meer gezien. Daar denk ik wel over na. Shaqueel is nu geblesseerd, maar het menselijke aspect is wel dat ouders gewoon naar hun kinderen moeten kunnen komen kijken. Zijn afscheid was een kort gesprek. Dat is volgens mij ook niet verkeerd bij slecht nieuws."

Feyenoord stelde Giovanni van Bronckhorst aan als opvolger, terwijl assistent Sipke Hulshoff een grotere rol kreeg binnen de technische staf. Onder leiding van de nieuwe technische staf is het veldspel van de Rotterdamse club er aanzienlijk op vooruitgegaan. Feyenoord staat momenteel niet voor niets bovenaan in de Eredivisie: iets wat aan het einde van vorig seizoen ondenkbaar leek.