Giovanni van Bronckhorst vindt de woordenwisseling die na afloop van Real Betis - Feyenoord ontstond tussen Anis Hadj Moussa en Sem Steijn vervelend. De trainer van de Rotterdammers geeft aan dat hij inmiddels gesprekken heeft gevoerd met beide spelers en dat de kwestie wat hem betreft is opgelost.

De frustratie ontstond na een aanval in de slotfase van de wedstrijd in Estadio La Cartuja. De Algerijnse vleugelaanvaller kwam in het strafschopgebied van de Spaanse ploeg aan de bal, maar zag af van een pass op Steijn en frommelde de bal in het overvolle doelgebied. De middenvelder reageerde zichtbaar geïrriteerd toen de defensie van Betis kon ingrijpen en haalde na afloop direct verhaal bij zijn teamgenoot. Het leidde tot een woordenwisseling, die doorging tot in de kleedkamer.

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"Het brandje tussen Hadj Moussa en Steijn is inmiddels geblust, ja", geeft Van Bronckhorst vrijdagmiddag aan tijdens de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen PSV. "Dit is iets wat je niet wil, omdat je merkt dat daar de focus vooral op ligt. Dat vonden ze beiden ook. Daarmee is het voor mij klaar."

De trainer van Feyenoord vervolgt: "Ik heb ze allebei apart gesproken. Ik wilde het verhaal van beiden horen. Er zitten twee kanten aan het verhaal en je moet ze ook de ruimte geven om hun emoties te tonen en hun gevoel te uiten. Het ging om een bal die niet gegeven werd. Je zit in de emotie en Sem dacht dat hij wat vrijer stond dan hij daadwerkelijk was. Er zit gelukkig geen breuk in de familie."