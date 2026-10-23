Vincent Kompany is vrijdagmiddag vanaf het trainingscomplex van Bayern München naar het ziekenhuis afgevoerd, zo meldt BILD. Op het trainingsveld van de Duitse koploper landde er volgens de Duitse krant ook een traumahelikopter

De exacte reden voor de opname is nog onduidelijk, maar binnen de club maakt men zich volgens BILD 'grote zorgen' om de gezondheid van de Belgische hoofdtrainer. De ziekenhuisopname volgt na een week waarin Kompany al kampte met flinke fysieke klachten vanwege een virusinfectie. Afgelopen zaterdag moest de coach tijdens het gewonnen competitieduel met RB Leipzig (6-1) tijdens de wedstrijd in zijn trainerskamer gaan liggen. Sportdirecteur Max Eberl gaf na die wedstrijd aan dat de trainer naast de infectie ook last had van heupklachten.

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Door de aanhoudende gevolgen van het virus, dat volgens berichtgeving ook zijn benen en oud littekenweefsel aantastte, liet de trainer maandag en dinsdag de trainingen schieten. Ook de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel met Arsenal van deze week liet hij over aan zijn assistent. Pas tijdens de wedstrijd van afgelopen woensdag in de Allianz Arena (2-2) keerde de Belg terug langs de lijn.

Na afloop van het gelijkspel tegen de Londenaren liet de trainer op de persconferentie zijn licht schijnen over zijn fysieke toestand. "Als coach wil je altijd alles doen en alles bereiken. Ik heb vorige week een behoorlijk vervelend virus opgelopen en natuurlijk heb ik niet naar mijn lichaam geluisterd, en op een gegeven moment zei mijn lichaam: Stop nu!"

Hoe het nu met Kompany gaat, is onduidelijk. Sky Sports meldt na de berichtgeving van BILD dat de trainer in elkaar was gezakt en meteen met een ambulance naar het ziekenhuis in München gebracht.

Bayern München speelt zondag in de competitie tegen SC Freiburg. Of de Belgische trainer dan op de bank zit, is nog maar de vraag.