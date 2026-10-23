Atalanta Bergamo is donderdagavond in de UEFA Conference League tegen een 2-0 nederlaag aangelopen op bezoek bij Ajax. Hoofdtrainer Maurizio Sarri baalt natuurlijk van de verliespartij in de Johan Cruijff ArenA, maar is in gesprek met Sky Sport alsnog opvallend positief over het veldspel van de Italiaanse club.

Het ging voor Atalanta in Amsterdam eigenlijk pas in de absolute slotfase mis. Tolu Arokodare kwam als invaller binnen de lijnen en opende de score na een lange bal van Youri Baas, waarna de zeventienjarige Abdellah Ouazane als invaller de wedstrijd in de blessuretijd definitief wist te beslissen. Dat het duel alsnog verloren ging, zag Sarri totaal niet aankomen. "Met nog vijf minuten te spelen was verliezen wel het laatste waar ik aan dacht. Het spijt me voor onze supporters", stelt de trainer.

Artikel gaat verder onder video

Ajax had voor rust met 62 procent balbezit, veertien doelpogingen tegen zeven en drie schoten op doel het betere van het spel. Toch vond Sarri dat zijn ploeg goed overeind bleef. Atalanta wist in de eerste helft zelf geen enkele keer op doel te schieten en moest vooral tegenhouden, maar verzuimde volgens de Italiaanse trainer om de ruimte in de omschakeling goed te benutten. "We hebben één fout gemaakt en dat kostte ons een doelpunt. De jongens hebben in de eerste helft bij vlagen moeilijke momenten gehad, maar we hebben ook overtalsituaties gecreëerd. We stonden goed op het veld en hebben ons niveau gehaald."

Ondanks dat Atalanta tegen de eerste nederlaag in het Europese toernooi is aangelopen en Ajax na acht duels zonder zege voor het eerst sinds april 2019 weer eens wist te winnen van een Italiaanse tegenstander, blijft de trainer van de club uit Bergamo positief kijken naar het vervolg. "Hoe we uit deze situatie komen? Met een goed resultaat. Maar we moeten na vanavond niet ontmoedigd raken. Volgens mij waren er meer positieve dan negatieve aspecten."

Sarri wijst naar blessures en druk schema Atalanta

Daarbij heeft Atalanta momenteel te maken met de nodige blessures in de selectie. Voor het duel met Ajax moesten Giorgio Scalvini, Isak Hien, Odilon Kossounou, Sead Kolašinac, Franck Kessié en Kamaldeen Sulemana allemaal afhaken met fysieke klachten. Volgens de staf en Sarri zelf brak dat de ploeg vooral in de verdediging en bij de uitbraken op. "Op dit niveau is het pijnlijk als je overtalsituaties niet benut. We kunnen ons ook verdedigend verbeteren, maar we missen vier centrale verdedigers. Het is duidelijk dat deze ploeg aanvallend sterker is dan verdedigend."

Na twee speelronden in de competitiefase van de Conference League staan zowel Ajax als Atalanta op drie punten. De Italianen wisten het eerste duel in eigen huis nog te winnen van Pafos en krijgen de komende weken meteen een vol programma voor de kiezen om de rug te rechten na het verlies in Nederland. Zondag staat in Bergamo eerst het treffen met Frosinone in de Serie A op het programma, waarna op donderdag 29 oktober een uitduel met Fiorentina en op maandag 2 november een thuiswedstrijd tegen Parma volgen. Op donderdag 5 november gaat het Europese avontuur vervolgens weer verder met een thuisduel tegen Kairat Almaty.