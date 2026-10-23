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Peter Bosz vertelt heel eerlijk wat hij van Feyenoord vindt: 'Tegen Telstar...'

23 oktober 2026, 17:09
Peter Bosz / Feyenooord
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Peter Bosz heeft zich vrijdagmiddag bij ESPN uitgesproken over het Feyenoord van trainer Giovanni van Bronckhorst. In gesprek met verslaggeefster Aletha Leijdelmeijer blikt de hoofdtrainer van PSV vooruit op de onderlinge kraker van aankomende zondag.

Bosz: "Ik vind dat ze het goed doen. Laat ik dat voorop stellen. Ik vind dat ze tegen Como een hele goede wedstrijd hebben gespeeld, zoals ze tegen Telstar een hele slechte wedstrijd hebben gespeeld. Daar zit kwaliteit in de ploeg. Maar de stabiliteit, dat is in de top het moeilijkste wat er is. Het is aan ons om ze er slecht uit te laten zien."

Wisselvalligheid

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De twee wedstrijden die de trainer van PSV aanhaalt, vonden kort na elkaar plaats. Vorige week woensdag wonnen de Rotterdammers in De Kuip met 3-2 van het Italiaanse Como in de UEFA Champions League. Drie dagen later voerde Van Bronckhorst vier wijzigingen door in zijn basiself en had Feyenoord het een stuk lastiger in de Eredivisie, al werd er in het Buko Stadion wel met 3-4 gewonnen van Telstar.

Feyenoord zal om aanspraak te maken op een resultaat in ieder geval beter voor de dag moeten komen dan in Velsen-Zuid. Er staat een hoop op het spel in Eindhoven: koploper Feyenoord heeft na negen speelronden 23 punten verzameld, terwijl PSV met 19 punten op vier punten achterstand volgt. Bij een zege van de bezoekers loopt het verschil tussen beide titelkandidaten op naar zeven punten.

'PSV de favoriet'

Giovanni van Bronckhorst liet op de persconferentie van Feyenoord weten dat hij PSV echter wel als de favoriet ziet: "We gaan er met een goed gevoel heen, maar PSV zal in eigen huis wel de favoriet zijn.  Als je onze start in de competitie ziet, is die heel goed geweest. Ik denk dat wij niet voor niets bovenaan staan. We scoren veel en krijgen weinig goals tegen, dus dat is voor ons een mooie reden om daarmee door te gaan tegen een goede tegenstander."

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.292 Reacties
1.488 Dagen lid
20.855 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Laat PSV maar winnen, alles weer dicht bij elkaar😉

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Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

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