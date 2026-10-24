PSV – Feyenoord: terugblik op de mooiste edities van de afgelopen jaren

Zondag staat de kraker tussen PSV en Feyenoord op het programma. In aanloop naar deze clash blikken we terug op enkele van de meest memorabele edities van de afgelopen jaren. Van spectaculaire doelpunten en krankzinnige ontknopingen tot historische uitslagen en controversiële momenten: het affiche tussen de Eindhovenaren en Rotterdammers heeft door de jaren heen genoeg onvergetelijke verhalen opgeleverd.

'Dit is de kampioensoverwinning'

26 februari 2012 was een topper met alles erop en eraan. De wedstrijd kreeg vooraf al een bijzonder verhaal door de afwezigheid van John Guidetti, die een week eerder tegen RKC Waalwijk zijn shirt uittrok na een benutte penalty en daarvoor zijn tweede gele kaart kreeg. Daardoor moest Feyenoord het in Eindhoven zonder zijn Zweedse topschutter doen. Zijn vervanger Guyon Fernandez leek die afwezigheid echter moeiteloos op te vangen door tweemaal te scoren in de tweede helft. PSV had via Ola Toivonen en Dries Mertens een 2-0-voorsprong opgebouwd, maar zag Feyenoord terugkomen tot 2-2. Toen een Rotterdamse comeback in de maak leek, sloeg Zakaria Labyad vijf minuten voor tijd toe met de beslissende 3-2. Na afloop stal Dries Mertens de show met zijn veelzeggende uitspraak: "Dit is de kampioensoverwinning." Een uitspraak die hem uiteindelijk duur kwam te staan. Want niet PSV, maar Ajax kroonde zich dat seizoen voor de 31e keer tot landskampioen.

' Het wordt 4-3 voor PSV, het is Depay die het doet! '

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17 december 2014 was een wedstrijd die werkelijk alles in zich had. Zeven doelpunten, een hattrick van Luuk de Jong en een ontknoping die het Philips Stadion op zijn grondvesten deed schudden. PSV leek na de ommekeer in de tweede helft op weg naar de overwinning, maar Feyenoord vocht zich in de slotfase terug en maakte in de 89e minuut gelijk. Net toen een spectaculaire puntendeling in de maak leek, sloeg Memphis Depay in de 93e minuut genadeloos toe: 4-3. De ontlading in Eindhoven was enorm. Met die late treffer stelde PSV niet alleen de overwinning veilig, maar verstevigde het ook zijn koppositie in de Eredivisie. In een seizoen dat de Eindhovenaren uiteindelijk na zeven jaar de titel wist te prolongeren.

#OTD in 2014 ➦ 𝐏𝐒𝐕 - 𝐅𝐞𝐲𝐞𝐧𝐨𝐨𝐫𝐝, 𝟗𝟑𝐫𝐝 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞... Use a 𝙂𝙄𝙁 to describe your feeling after this goal 🤪 https://t.co/9bkNuibBMS — PSV (@PSV) December 17, 2020 \

'Het is Botteghin die het doet!'

18 september 2016 was een pijnlijke middag voor de Eindhovenaren en een droomscenario voor de Rotterdammers. In het Philips Stadion trok Feyenoord met 0-1 aan het langste eind, dankzij een late treffer van Eric Botteghin in de 82e minuut. PSV had daarvoor de grootste kans van de wedstrijd gekregen, toen Gastón Pereiro oog in oog met Brad Jones verscheen, maar de doelman hield zijn ploeg op de been. Feyenoord sloeg vervolgens toe uit een hoekschop, waarbij Botteghin volledig vrijstaand kon binnenschieten. PSV probeerde in de slotfase nog een gelijkmaker te forceren, maar Jones voorkwam met een knappe redding op een kopbal van Héctor Moreno alsnog puntenverlies. Het was de bevestiging dat het toen foutloze Feyenoord bezig was aan een seizoen, waarin ze serieus zouden meedoen om de landstitel. In de laatste speelronde werd in een kolkende Kuip de eerste titel in 18 jaar veiliggesteld.

L a s t s e a s o n . . . 🔙 'Het is Botteghin die het doet!' #psvfey #Feyenoord https://t.co/TCwyUC4Q8Y — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) September 17, 2017

'Terugleggen Dessers, het is 0-4! '

Voor Feyenoord was de wedstrijd op 19 september 2021 een middag om nooit te vergeten. De Rotterdammers wonnen met liefst 0-4 in Eindhoven, maar de ruime overwinning kreeg een extra verhaal door het wisselbeleid van PSV-trainer Roger Schmidt. Bij rust haalde hij onder anderen Mario Götze, Eran Zahavi en Davy Pröpper naar de kant. Toen ook Cody Gakpo na ruim een uur werd gewisseld, liet het Eindhovense publiek met een luid fluitconcert zijn ongenoegen blijken. Feyenoord profiteerde optimaal van de veranderingen bij PSV en sloeg na rust genadeloos toe. Bryan Linssen verdubbelde de voorsprong, waarna Jens Toornstra met zijn tweede doelpunt de wedstrijd definitief besliste. In blessuretijd maakte Cyriel Dessers het Rotterdamse feest compleet met de 0-4. Zijn viering bij de cornervlag zorgde vervolgens voor extra vuurwerk: de spits vierde uitbundig, terwijl hij vanuit het PSV-publiek verbaal werd belaagd en er bier naar hem werd gegooid. Het werd een heerlijke Rotterdamse voetbalmiddag.

Het slotakkoord van de topper werd verzorgd door Cyriel Dessers, met zijn eerste voor @feyenoord ⚽️ #psvfey https://t.co/ZIW95lRs6U — ESPN NL (@ESPNnl) September 19, 2021

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' Obispo de lucht in en zo wordt het 4-3 '

De editie op 18 september 2022 was een waar spektakelstuk, maar kreeg ook een controversieel randje. Na een wedstrijd vol doelpunten leek Orkun Kökçü Feyenoord met een schitterende uithaal van afstand in de 73e minuut aan een punt te helpen. De aanvoerder krulde de bal vanaf de rand van het strafschopgebied prachtig in het doel: 3-3. Toch trok PSV in de slotfase alsnog aan het langste eind. Armando Obispo kopte in de 83e minuut raak uit een corner van Cody Gakpo, maar juist die hoekschop zorgde voor flinke discussie. Uit de herhalingen bleek namelijk dat Ismael Saibari de bal als laatste had geraakt, waardoor Feyenoord eigenlijk recht had op een doeltrap. Omdat een verkeerd toegekende corner destijds niet door de VAR kon worden gecorrigeerd, bleef het doelpunt staan. Zo won PSV met 4-3, terwijl Feyenoord met een flinke kater achterbleef na een wedstrijd waarin een schitterende goal van Kökçü uiteindelijk werd overschaduwd door een omstreden beslissing van de arbitrage. De Rotterdamers werden wel landskampioen onder Arne Slot dat seizoen.

Wát een spektakel in Eindhoven: het eindigt in 4-3! 😱 Armando Obispo kopt @PSV naar de overwinning in de topper tegen @Feyenoord 🔝 #psvfey https://t.co/ClVCkWL5ZO — ESPN NL (@ESPNnl) September 18, 2022

' Daar heb je nummer 10 en het is Lens '

Als afsluiter van deze reeks kan natuurlijk maar één editie centraal staan: PSV – Feyenoord uit 2010/2011, de historische 10-0 in Eindhoven. Op 24 oktober 2010 beleefde PSV een ongekende middag door Feyenoord met dubbele cijfers te vernederen. Jonathan Reis opende de score, waarna een eigen doelpunt van Bruno Martins Indi de Rotterdammers verder in de problemen bracht. Vlak voor rust kreeg Feyenoord ook nog een flinke tegenslag te verwerken toen Kelvin Leerdam met twee gele kaarten van het veld werd gestuurd. Na de pauze ging PSV helemaal los. Reis maakte zijn hattrick compleet, terwijl ook onder anderen Ola Toivonen, Jeremain Lens, Balázs Dzsudzsák en Orlando Engelaar het net vonden. Bij een 7-0-tussenstand was de wedstrijd al lang en breed beslist, maar PSV bleef doordrukken. Lens maakte in de 87e minuut de historische 10-0, waarmee Feyenoord een van de pijnlijkste nederlagen uit zijn geschiedenis leed.