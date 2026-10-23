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Eljero Elia doet voorspelling voor PSV - Feyenoord: 'Ik verwacht...'

23 oktober 2026, 20:31
Eljero Elia wordt geïnterviewd rond de wedstrijd van de Feyenoord Legends tegen Celtic
Foto: © Imago
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Lars Leeftink | Redacteur
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Eljero Elia gaat zondag met interesse kijken naar de topper tussen Feyenoord, dat uitstekend aan het seizoen begonnen is, en PSV, dat vrij moeizaam is gestart. De voormalig-international van Oranje blikt vooruit op het duel.

In gesprek met FCUpdate blikt Elia vooruit op het duel tussen PSV en Feyenoord dat zondag op het programma staat. Bij PSV is er sprake van een erg matige seizoensstart en ook Elia heeft het gevoel dat geen enkele ploeg momenteel bang voor de Eindhovenaren hoeft te zijn. “Ze kunnen van iedereen winnen en verliezen. Het is aan henzelf hoe ze de wedstrijd aan zullen gaan. Met volle energie, of ze gaan afwachtend spelen. Ik denk dat ze met volle energie gaan spelen tegen Feyenoord.”

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Elia denkt echter dat het een gelijkspel wordt of dat Feyenoord wint. Een zege van PSV ziet hij niet gebeuren. “Ik verwacht een gelijkspel, of Feyenoord wint. PSV komt met veel energie en Feyenoord gaat dat eerste aanvalsgolf tegenhouden, en dan in de tweede helft gaat Anis Hadj Moussa scoren. Ik denk 1-2 voor Feyenoord.”

Elia weet, ondanks dat hij toen zelf niet meedeed, hoe het is om als bezoeker te winnen in Eindhoven. “In mijn seizoen, 2017, won ik met Feyenoord ook van PSV. Ik was toen geblesseerd, ik zat op de tribune. Maar was een leuke wedstrijd, en wordt ongeveer eenzelfde zo’n wedstrijd denk ik.”

Feyenoord heeft voorafgaand aan het duel met PSV vier punten voorsprong, waardoor het gat bij een zege kan oplopen tot zeven punten. Bij een zege van PSV is het verschil nog maar één punt en krijgen ook AZ (speelt tegen FC Twente) en Ajax (speelt tegen Sparta Rotterdam) de kans om het gat met drie punten te verkleinen.

Wie gaat er winnen?

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Eric66
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Eric66
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Tsja...hij zal wel gelijk hebben als oud speler van 010

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Eric66
33 Reacties
1.122 Dagen lid
77 Likes
Eric66
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tsja...hij zal wel gelijk hebben als oud speler van 010

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PSV - Feyenoord

PSV
14:30
Feyenoord
Wordt gespeeld op 25 okt. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
9
21
23
2
AZ
9
10
20
3
PSV
9
15
19
4
Ajax
9
15
18
5
Twente
9
7
17

Complete Stand

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