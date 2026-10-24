Binnen Bayern München maakte men zich al langer zorgen over de werk-privébalans van hoofdtrainer Vincent Kompany, zo meldt Bild op basis van bronnen uit de kleedkamer en onder het personeel. De veertigjarige Belg zakte vrijdag op het trainingscomplex in elkaar en ligt sindsdien in stabiele toestand in het ziekenhuis.

Volgens de Duitse krant hield Kompany er al geruime tijd een ongezonde levensstijl op na: hij sliep te weinig, sportte zelf nauwelijks, dronk heel veel koffie en at onregelmatig én overmatig. Daarnaast nam de oud-verdediger buiten de trainingen om ook allerlei extra klussen op zich, zoals het meehelpen bij de uitbreiding van de trainingsvelden en het plaatsen van hoge, ondoorzichtige hekken rond het complex.

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Het ging vrijdag mis toen de trainer na de oefensessie van de hoofdmacht nog bleef kijken bij het beloftenteam. Kompany werd plotseling onwel en zakte langs de lijn in elkaar, waarna hij per ambulance naar het ziekenhuis werd vervoerd. Een opgeroepen reddingshelikopter bleek uiteindelijk niet nodig te zijn voor het transport.

De Belg kampte de dagen ervoor al met een hardnekkige virusinfectie, waardoor hij meerdere trainingen én het persmoment liet schieten. Afgelopen woensdag zat Kompany tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Arsenal (2-2) nog wel gewoon op de bank.

Na die remise gaf de trainer op de persconferentie al toe dat hij roofbouw op zijn lichaam had gepleegd: "Als coach wil je altijd alles doen en alles bereiken. Ik heb vorige week een behoorlijk vervelend virus opgelopen en natuurlijk heb ik niet naar mijn lichaam geluisterd, en op een gegeven moment zei mijn lichaam: Stop nu!"

Sportdirecteur Max Eberl benadrukt in een clubverklaring dat het herstel van Kompany nu vooropstaat: "De gezondheid van Vincent Kompany heeft voor ons de hoogste prioriteit. We zullen er alles aan doen dat hij snel beter wordt. Vinnie krijgt alle noodzakelijke medische zorg en ondersteuning en alle tijd die hij nodig heeft. Zijn trainersstaf, waarin wij het volste vertrouwen hebben, neemt alle taken over. We wensen hem een snel herstel."