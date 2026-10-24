Julian Brandt slaat terug richting kritische analist: 'Laat me met rust'

Julian Brandt heeft in de Duitse voetbalpodcast Spielmacher gereageerd op de wisselende uitspraken van Rafael van der Vaart over zijn prestaties bij Ajax. De Duitse aanvallende middenvelder zit totaal niet te wachten op het commentaar van de analist en haalt zijn schouders op over de mediadiscussie rond zijn persoon.

In de uitzending legt presentator en sportjournalist Sebastian Hellmann de woorden van de oud-international voor aan de Ajacied. "Dingen verspreiden zich altijd razendsnel. Ik hoor die uitspraak nu voor het eerst", reageert Brandt in de podcast.

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Sinds zijn komst naar Amsterdam kreeg de 48-voudig Duits international al vaker vragen over de uitlatingen van Van der Vaart. "Het verspreidt zich altijd heel snel. De vorige keer, toen hij nog een andere uitspraak had gedaan, werd ik daar ook veel mee geconfronteerd en kreeg ik de vraag wat ik daarvan vond."

Kort na de transfervrije overstap van de middenvelder naar Ajax liet Van der Vaart zich bij NOS Studio Sport nog kritisch uit over de aanwinst. "Ik hoor mensen zeggen dat Ajax heel dankbaar moet zijn dat zo'n speler hier speelt. Sorry, maar Brandt mag blij zijn dat hij bij Ajax speelt! Het is een heel goede speler, maar ook een beetje een mooiweervoetballer", oordeelde de analist destijds.

Na de productieve start van de Duitser in Amsterdam draaide Van der Vaart tegenover het Duitse persbureau dpa echter volledig bij: "Hij doet het fantastisch. Hij is geweldig en hij is de beste speler van Ajax."

De oud-middenvelder voegde daaraan toe dat de term 'mooiweervoetballer' destijds ook op hemzelf van toepassing was en eigenlijk als compliment bedoeld was.

Brandt kan in het gesprek met Hellmann maar weinig met de plotselinge ommekeer van zijn voorganger. "Ik heb dan altijd zoiets van: 'Laat me gewoon met die onzin met rust.' Het is prima, ik weet hoe het tegenwoordig gaat met de experts: er worden voortdurend controversiële uitspraken gedaan. Dat hoort erbij. Maar als het nu zo is dat hij zijn mening enigszins heeft bijgesteld, dan is dat goed voor mij."