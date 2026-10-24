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Julian Brandt slaat terug richting kritische analist: 'Laat me met rust'

24 oktober 2026, 08:13
Julian Brandt van Ajax
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
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Julian Brandt heeft in de Duitse voetbalpodcast Spielmacher gereageerd op de wisselende uitspraken van Rafael van der Vaart over zijn prestaties bij Ajax. De Duitse aanvallende middenvelder zit totaal niet te wachten op het commentaar van de analist en haalt zijn schouders op over de mediadiscussie rond zijn persoon.

In de uitzending legt presentator en sportjournalist Sebastian Hellmann de woorden van de oud-international voor aan de Ajacied. "Dingen verspreiden zich altijd razendsnel. Ik hoor die uitspraak nu voor het eerst", reageert Brandt in de podcast.

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Sinds zijn komst naar Amsterdam kreeg de 48-voudig Duits international al vaker vragen over de uitlatingen van Van der Vaart. "Het verspreidt zich altijd heel snel. De vorige keer, toen hij nog een andere uitspraak had gedaan, werd ik daar ook veel mee geconfronteerd en kreeg ik de vraag wat ik daarvan vond."

Kort na de transfervrije overstap van de middenvelder naar Ajax liet Van der Vaart zich bij NOS Studio Sport nog kritisch uit over de aanwinst. "Ik hoor mensen zeggen dat Ajax heel dankbaar moet zijn dat zo'n speler hier speelt. Sorry, maar Brandt mag blij zijn dat hij bij Ajax speelt! Het is een heel goede speler, maar ook een beetje een mooiweervoetballer", oordeelde de analist destijds.

Na de productieve start van de Duitser in Amsterdam draaide Van der Vaart tegenover het Duitse persbureau dpa echter volledig bij: "Hij doet het fantastisch. Hij is geweldig en hij is de beste speler van Ajax."

De oud-middenvelder voegde daaraan toe dat de term 'mooiweervoetballer' destijds ook op hemzelf van toepassing was en eigenlijk als compliment bedoeld was.

Brandt kan in het gesprek met Hellmann maar weinig met de plotselinge ommekeer van zijn voorganger. "Ik heb dan altijd zoiets van: 'Laat me gewoon met die onzin met rust.' Het is prima, ik weet hoe het tegenwoordig gaat met de experts: er worden voortdurend controversiële uitspraken gedaan. Dat hoort erbij. Maar als het nu zo is dat hij zijn mening enigszins heeft bijgesteld, dan is dat goed voor mij."

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dilima1966
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dilima1966
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Dat Julian Brandt blij mag zijn dat die bij ajax speelt nou raffi ik denk anders soms hij hoort bij de beste spelers die ajax in huis heeft nu brandt wordt door de ajax supporter op handen gedragen

Veluwe
335 Reacties
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Misschien heeft Brandt in Nederland wel een keer de kans om een serieuze prijs te pakken, zoals een landstitel. En dan mag hij dankbaar zijn dat hij met Ajax mag meedoen. ;)

The all blacks
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The all blacks
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
4.247 Reacties
1.230 Dagen lid
19.606 Likes
dilima1966
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  • 5
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avatar

Dat Julian Brandt blij mag zijn dat die bij ajax speelt nou raffi ik denk anders soms hij hoort bij de beste spelers die ajax in huis heeft nu brandt wordt door de ajax supporter op handen gedragen

Veluwe
335 Reacties
367 Dagen lid
524 Likes
Veluwe
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    + 1
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Misschien heeft Brandt in Nederland wel een keer de kans om een serieuze prijs te pakken, zoals een landstitel. En dan mag hij dankbaar zijn dat hij met Ajax mag meedoen. ;)

The all blacks
260 Reacties
1.286 Dagen lid
2.103 Likes
The all blacks
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  • 2
    + 1
avatar

Terugslaan? Hij geeft zijn mening. Overdreven kop weer.

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Julian Brandt

Julian Brandt
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 30 jaar (2 mei 1996)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
9
6
2025/2026
Dortmund
29
7
2024/2025
Dortmund
30
5
2023/2024
Dortmund
32
7

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
AZ
9
10
20
3
PSV
9
15
19
4
Ajax
9
15
18
5
Twente
9
7
17
6
Fortuna
9
-1
15

Complete Stand

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