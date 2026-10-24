Tolu Arokodare was donderdagavond in de Johan Cruijff ArenA wederom beslissend voor Ajax. De spits zorgde in de slotfase van het duel met Atalanta Bergamo in de Conference League (2-0) voor de winnende goal én een assist. De 25-jarige aanvalsleider is sinds zijn komst eind juli uitgegroeid tot een veelscorende kracht en publiekslieveling in Amsterdam, terwijl er in eerste instantie nog veel scepsis was over zijn komst. Zijn huidige vorm bij Ajax staat in groot contrast met de onrustige zomer die de Nigeriaan beleefde bij Wolverhampton Wanderers, waar hij na een uit de hand gelopen conflict op de training en de inzet van extra beveiliging door de achterdeur moest vertrekken.

Ajax en Wolverhampton Wanderers vonden elkaar eind juli in een huurdeal voor één seizoen tot de zomer van 2027, waarmee de Amsterdammers een spits met een wisselvallig cv in huis haalden. Na het vertrek van Wout Weghorst naar FC Twente zocht Ajax naar een fysiek aanspeelpunt van 1,97 meter om voorin de concurrentie aan te gaan met Marcos Leonardo, die deze zomer eveneens werd gehaald. De huurling heeft zijn waarde inmiddels meer dan bewezen voor de huidige nummer vier van de Eredivisie, terwijl zijn eigenlijke werkgever in Engeland na de degradatie uit de Premier League nu actief is in het Championship.

Arokodare kent opmars in Europa en wordt topscorer bij KRC Genk

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Het Europese avontuur van de tienvoudig international van Nigeria (twee goals) ging in 2019 van start in Letland bij Valmiera FC. Daar liet de spits zich direct zien met 22 doelpunten in 32 officiële duels. Die cijfers leverden hem een verhuurperiode op bij 1. FC Köln, waar hij in tien duels in de Bundesliga echter niet tot scoren wist te komen. Pas tijdens een nieuwe verhuurperiode bij Amiens SC in de Franse Ligue 2 wist de aanvaller zijn vorm weer te herpakken met veertien goals in 55 wedstrijden over twee seizoenen, al spreken andere statistiekenbureaus zoals FotMob over 21 treffers in 63 duels voor de ploeg uit Noord-Frankrijk.

Op de laatste dag van de winterse transferperiode in januari 2023 besloot KRC Genk toe te slaan om het vertrek van sterkhouder Paul Onuachu op te vangen. Die transfer naar de Cegeka Arena kwam op een bijzondere manier tot stand: volgens verhalen uit België was de lange spits eerst naar Brussel afgereisd omdat hij dacht te gaan tekenen bij Anderlecht, totdat zijn zaakwaarnemer op het laatste moment alsnog koos voor Genk. Ondanks een lastige start in Belgisch Limburg werd de Afrikaanse spits onder toenmalig trainer Thorsten Fink de belangrijkste man voorin. In het seizoen 2024/25 werd Arokodare topscorer van de Jupiler Pro League en legde hij daarnaast beslag op de Ebbenhouten Schoen voor de beste speler van Afrikaanse afkomst in België. In totaal kwam de spits in 113 officiële duels voor Genk tot 41 goals en twaalf assists.

Miljoenentransfer naar Premier League loopt uit op teleurstelling

Zijn goede cijfers in België zorgden ervoor dat Wolverhampton Wanderers in de zomer van 2025 bereid was om flink te investeren. De Engelse club betaalde een bedrag van 26 tot 27 miljoen euro om de spits over te nemen van Genk. In Engeland wist de aanwinst de verwachtingen echter totaal niet waar te maken. Wolves beleefde een dramatisch seizoen 2025/26, eindigde op de laatste plaats en degradeerde naar het Championship. In dat moeizame jaar bleef Arokodare in 38 officiële duels over alle competities (zestien in de basis) steken op zes goals, waarvan volgens de statistieken drie in 33 wedstrijden in de Premier League.

Vincent Haegeman, redacteur van VoetbalPrimeur.be die de aanvaller jarenlang volgde in België, stelt dat de mindere periode in Engeland vooral te maken had met het gebrek aan bruikbare ballen en de speelstijl van de ploeg. "Technisch weet hij zich te redden, maar begaafd is Tolu zeker niet. In dat opzicht lijkt hij meer op een typische spits voor de Jupiler Pro League dan voor de Eredivisie", zo kijkt Haegeman ernaar. "Zijn grootste manco vind ik echter dat hij niet het instinct van de echte sluipschutter heeft. Volgens mij staat zijn seizoensrecord op vijftien doelpunten. Dat ligt niet zo bijster hoog voor een spits die bij topploegen in Letland, de Ligue 2 en België heeft gespeeld, waar je toch vaak in stelling wordt gebracht."

Volgens de Belgische volger moet een ploeg op een specifieke manier spelen om het maximale uit de lange spits te halen. "Voor mij is het een spits die beter past bij een grote club uit een wat kleinere competitie, die vaak in en rond de zestien meter moet geraken. Aanvallende ploegen met veel voorzetten vanop de zijkant lijken op zijn lijf geschreven."

Conflict met Peixoto en extra beveiliging bij Wolves

Na de degradatie uit de Premier League liep de situatie tussen de club en de speler in de voorbereiding in juli helemaal uit de hand. De nieuwe Portugese trainer César Peixoto gaf Arokodare met het oog op een mogelijke transfer de opdracht om niet meer mee te trainen met de eerste selectie. De spits negeerde dat op 20 juli echter en stapte gewoon het trainingsveld op. Volgens verschillende Engelse media weigerde de aanvaller om van het veld te gaan en ging hij zelfs op het gras zitten om een transfer te forceren, terwijl op dat moment ook clubs als Fiorentina en Trabzonspor werden genoemd. Peixoto noemde het een gebrek aan discipline en besloot de hele groepstraining te schrappen. Een dag na het incident huurde Wolverhampton Wanderers zelfs extra beveiliging in op het trainingscomplex Compton Park om ervoor te zorgen dat de Nigeriaan het veld niet meer op zou komen.

De spits liet het daar niet bij zitten en kwam op X met een felle reactie op de verhalen in de Engelse media. "Ik was erg verrast en teleurgesteld toen ik de berichtgeving in de media van vandaag zag, waarvan veel onjuist is. Gedurende mijn carrière heb ik er altijd enorm veel trots in gesteld om me professioneel op te stellen en te voldoen aan de hoogste trainingsnormen", liet de aanvaller weten. "Mijn inzet is er altijd op gericht geweest om me zo goed mogelijk voor te bereiden, zodat ik een bijdrage kan leveren aan mijn teamgenoten en de club wanneer er een beroep op me wordt gedaan. Ik sta nog steeds onder contract bij Wolves en mijn enige bedoeling is om mijn verantwoordelijkheden professioneel na te komen door te trainen, mijn werk te doen en een bijdrage te leveren aan het team in overeenstemming met dat contract."

Hoe de huurdeal van Ajax financieel in elkaar zit

Ondanks die woorden over zijn doorlopende contract was duidelijk dat een vertrek de enige optie was. Een week na de ruzie op de training meldde transferjournalist Fabrizio Romano op 27 juli met zijn bekende 'here we go' dat Ajax en Wolverhampton Wanderers rond waren, waarna de spits twee dagen later in Amsterdam arriveerde. Om de deal rond te krijgen, neemt Ajax volgens De Telegraaf het volledige jaarsalaris van ongeveer 2,3 miljoen euro over. Daarnaast betaalt de club een huursom en zijn er prestatiebonussen voor Wolves afgesproken als Ajax zich plaatst voor Europees voetbal.

Ajax wist bij de onderhandelingen ook een optie tot koop af te dwingen in het huurcontract, al verschillen de geluiden over de exacte hoogte daarvan. Romano heeft het over een koopoptie van 22 miljoen euro, terwijl De Telegraaf meldt dat het gaat om een vast bedrag van 18 miljoen euro dat via bonussen nog op kan lopen richting de 20 miljoen euro. Als de spits blijft presteren in de Johan Cruijff ArenA, is dat bedrag volgens Haegeman prima uit te leggen. "Als Ajax de versie van bij Genk weer tot leven kan brengen, denk ik zeker dat hij een meerwaarde kan zijn. Is het niet als eerste keuze, dan zeker als invaller om extra druk op de verdediging van de tegenstander te zetten. Het is hoe dan ook een spits waar je als tegenstander nooit mee klaar bent", legt de Belgische redacteur uit. "Bij Tolu heb ik nog steeds het gevoel dat hij geen afgewerkt product is. Als hij in Amsterdam een stap vooruit zet en Ajax bijvoorbeeld naar de Champions League schiet, waarom dan niet op het einde van de rit 20 miljoen betalen?"

Arokodare maakt direct impact bij Ajax

Die rol als aanspeelpunt en afmaker vult de Nigeriaan dit najaar uitstekend in bij Ajax. Terwijl zijn concurrent Leonardo een moeizame start kent, in zes duels in de Eredivisie op één goal staat en donderdagavond tegen Atalanta Bergamo na 66 minuten werd gewisseld, laat Arokodare zich wel direct zien. In de 87e minuut van het Conference League-duel met de Italianen maakte de invaller de bevrijdende 1-0, waarna hij kort daarop ook de assist gaf bij de 2-0 van mede-invaller Abdellah Ouazane.

Dankzij die sterke invalbeurt in Europa zijn de cijfers van de huurling dit seizoen nog verder opgelopen. Op basis van de gecombineerde statistieken staat de spits nu op zeven goals en twee assists in elf officiële duels voor Ajax. In de Eredivisie was hij in acht wedstrijden (368 speelminuten) goed voor vier doelpunten en een assist, terwijl hij in drie Europese duels drie keer scoorde en één assist gaf. Media als Sporza en VoetbalPrimeur rekenen over alle wedstrijden sinds augustus zelfs al acht treffers voor de spits van Ajax, dat zondagmiddag om 16.45 uur op Het Kasteel op bezoek gaat bij Sparta Rotterdam.