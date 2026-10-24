Schrik in Turkije: André Onana naar ziekenhuis na auto-ongeluk

André Onana is donderdagavond na een auto-ongeluk in Turkije naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde na het met 2-0 gewonnen Europa League-duel van zijn club Trabzonspor met het Schotse Hearts, waarin de dertigjarige oud-doelman van Ajax zijn doel schoon hield.

Een achteropkomende auto zou met hoge snelheid op het voertuig van de Kameroener zijn gebotst, wat leidde tot een kettingbotsing. Na een medische controle en behandeling in het ziekenhuis mocht Onana al snel weer naar huis.

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Trabzonspor-voorzitter Ertugrul Dogan bevestigt het ongeluk in de Turkse media en neemt direct de grootste zorgen weg. "Er is niets ernstigs aan de hand, niets kritieks. We wensen hem een spoedig herstel."

Ook de familieleden die tijdens de klap bij de keeper in de auto zaten, kwamen met de schrik vrij en bleven ongedeerd. Of Onana maandag in actie kan komen in het competitieduel met Rizespor, is nog niet bekend.

De ex-Ajacied ligt nog onder contract bij Manchester United, dat hem dit seizoen net als vorig jaar verhuurt aan Trabzonspor. Voor zijn tijd in Engeland en Turkije keepte Onana zeven seizoenen bij Ajax en één jaar voor Inter.