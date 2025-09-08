‘Onana ontvangt absurde salarisverhoging bij transfer naar Trabzonspor’

gaat zijn salaris verdubbelen als hij de overstap naar Trabzonspor maakt, zo weet The Daily Mail. De doelman staat op het punt op huurbasis naar Turkije te vertrekken en door een tekenbonus en andere bonussen gaat hij er enorm op vooruit.

Nadat Manchester United zich op de slotdag van de zomerse transferperiode versterkte met Senne Lammens van Royal Antwerp, had de gevallen topclub vier doelmannen in de selectie. Onana, die afgelopen seizoen steevast een basisplaats had, moest zijn plek onder de lat in de eerste competitiewedstrijden afstaan aan Altay Bayindir. Wel mocht de Kameroener keepen in het verloren League Cup-duel met Grimsby Town, waarin hij een zeer zwakke indruk maakte.

Inmiddels staat Onana op het punt om alsnog te vertrekken van Old Trafford. Afgelopen week werd namelijk duidelijk dat Manchester United tot een akkoord was gekomen met Trabzonspor over een huurdeal. De Turken zouden daarbij geen optie tot koop hebben bedongen, waardoor de voormalig doelman van Ajax komende zomer weer terugkeert naar Engeland. In Manchester heeft hij nog een contract tot medio 2028.

Onana ontvangt momenteel naar verluidt een jaarloon van 6,24 miljoen pond (omgerekend 7,21 miljoen euro). Volgens The Daily Mail neemt Trabzonspor het volledige salaris van de Kameroener voor de rekening. Daarnaast gaat hij een forse tekenbonus ontvangen en zijn er nog de nodige andere bonussen afgesproken. De doelman zal daardoor gedurende de huurperiode meer dan het dubbele verdienen van wat hij in Manchester krijgt.