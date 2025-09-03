onthult dat hij een lucratieve aanbieding van Bayern München heeft afgewezen om zijn belofte aan Real Betis na te komen. Hij kon naar verluidt twee keer zoveel geld verdienen in Duitsland, maar koos ervoor om bij de Spaanse club te tekenen.

Antony wilde na zijn succesvolle verhuurperiode de definitieve overstap naar Real Betis maken. Bayern meldde zich op het laatste moment, maar de Braziliaan hield vast aan zijn eerdere toezegging aan Betis. "Een dag voordat de deal rond was, sprak ik met de mensen van Bayern", zegt hij tegen Cadena Cope. "Maar ik vertelde Bayern dat de deal met Betis voor 95 procent rond was en dat ik mijn woord zou houden. Uit respect en liefde, en omdat ik weet dat ik hier erg gelukkig ben."

Antony zegt 'niet te weten' of hij zeven miljoen euro kon verdienen in München, het bedrag dat wordt genoemd in de internationale pers.

De aanvaller kende een succesvolle verhuurperiode met 9 doelpunten in 26 wedstrijden en hielp de club de finale van de UEFA Conference League te bereiken. Zijn prestaties leidden tot een terugkeer in het nationale team van Brazilië. Real Betis wilde hem dolgraag definitief vastleggen. Dat gebeurde voor een bedrag van 25 miljoen euro inclusief bonussen voor de buitenspeler. Manchester United heeft daarnaast een doorverkooppercentage van vijftig procent bedongen.

De vleugelspeler voelt zich comfortabel met zijn keuze en verklaart: "Met alle respect voor Bayern, dat een wereldclub is, maar ik ben tevreden met de beslissing die ik heb genomen. Ik weet niet wat de toekomst zal brengen, maar ik voel me erg goed bij de beslissing die ik heb genomen."