Live voetbal

Antony slaat 'uit respect' megasalaris af bij Europese topclub

Antony onthult: 'Bayern München wilde me hebben, maar ik hield woord voor Real Betis'
Foto: © Imago
0 reacties
Dominic Mostert
3 september 2025, 19:32

Antony onthult dat hij een lucratieve aanbieding van Bayern München heeft afgewezen om zijn belofte aan Real Betis na te komen. Hij kon naar verluidt twee keer zoveel geld verdienen in Duitsland, maar koos ervoor om bij de Spaanse club te tekenen.

Antony wilde na zijn succesvolle verhuurperiode de definitieve overstap naar Real Betis maken. Bayern meldde zich op het laatste moment, maar de Braziliaan hield vast aan zijn eerdere toezegging aan Betis. "Een dag voordat de deal rond was, sprak ik met de mensen van Bayern", zegt hij tegen Cadena Cope. "Maar ik vertelde Bayern dat de deal met Betis voor 95 procent rond was en dat ik mijn woord zou houden. Uit respect en liefde, en omdat ik weet dat ik hier erg gelukkig ben."

Antony zegt 'niet te weten' of hij zeven miljoen euro kon verdienen in München, het bedrag dat wordt genoemd in de internationale pers.

Artikel gaat verder onder video

De aanvaller kende een succesvolle verhuurperiode met 9 doelpunten in 26 wedstrijden en hielp de club de finale van de UEFA Conference League te bereiken. Zijn prestaties leidden tot een terugkeer in het nationale team van Brazilië. Real Betis wilde hem dolgraag definitief vastleggen. Dat gebeurde voor een bedrag van 25 miljoen euro inclusief bonussen voor de buitenspeler. Manchester United heeft daarnaast een doorverkooppercentage van vijftig procent bedongen.

De vleugelspeler voelt zich comfortabel met zijn keuze en verklaart: "Met alle respect voor Bayern, dat een wereldclub is, maar ik ben tevreden met de beslissing die ik heb genomen. Ik weet niet wat de toekomst zal brengen, maar ik voel me erg goed bij de beslissing die ik heb genomen."

Vind jij dat spelers altijd hun woord moeten houden, zelfs bij lucratieve aanbiedingen?

Laden...
37 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Manchester United-keeper Andre Onana

Amorim woedend op Onana na brutaal verzoek

  • Gisteren, 14:40
  • Gisteren, 14:40
Man United slikt megaverlies op Højlund, die gaat samenwerken met Noa Lang

Man United slikt megaverlies op Højlund, die gaat samenwerken met Noa Lang

  • ma 1 september, 19:44
  • 1 sep. 19:44
Manchester United accepteert verlies van 70 miljoen euro voor Antony

Manchester United accepteert verlies van 70 miljoen euro voor Antony

  • ma 1 september, 09:40
  • 1 sep. 09:40
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Antony

Antony
Real Betis Sevilla
Team: Betis
Leeftijd: 25 jaar (24 feb. 2000)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man Utd
0
0
2024/2025
Man Utd
8
0
2024/2025
Betis
17
5
2023/2024
Man Utd
29
1

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel