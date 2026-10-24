Pierre van Hooijdonk heeft zich bij NAC niet schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling rond het transfervrije vertrek van zijn zoon . Tot die conclusie komt de Stichting Administratiekantoor van NAC (STAK) zaterdag na een intern onderzoek en een externe toetsing.

Het besluit om de spits transfervrij te laten vertrekken is volgens de clubeigenaren volgens de geldende procedures binnen de organisatie genomen. Ruim een half jaar nadat Van Hooijdonk opstapte als technisch adviseur, stellen de eigenaren vast dat hij niets verkeerds heeft gedaan.

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Wel adviseert de STAK om een protocol op te stellen voor situaties waarin de schijn van belangenverstrengeling ontstaat. Daarin moet worden vastgelegd hoe een functionaris zich formeel terugtrekt uit het besluitvormingsproces.

Voorzitter Martijn Vermeeren geeft namens de STAK tekst en uitleg bij die aanbeveling en wijst daarbij ook op de afspraken rondom mediacontacten: "Een formele uitwerking schept duidelijkheid en voorkomt onjuiste beeldvorming. Daarnaast dient iedereen binnen NAC de interne richtlijnen over de omgang met media te respecteren. Zowel het lekken van informatie door een van de certificaathouders als het openbaar maken van private correspondentie door een adviseur is onwenselijk en schaadt de club. Er zijn binnen de organisatie duidelijke afspraken hierover en deze dienen te allen tijde te worden gerespecteerd."

De ophef draaide om de overstap van de aanvaller naar het Portugese CF Estrela da Amadora in januari. De jongste Van Hooijdonk mocht Breda destijds transfervrij verlaten, terwijl zijn contract nog een half seizoen doorliep.

Na die transfer meldde Voetbal International dat technisch directeur Peter Maas zou hebben ingestemd met het transfervrije vertrek na directe inmenging van de toenmalige technisch adviseur. Algemeen directeur Remco Oversier liet destijds al weten dat er juridisch niets verkeerd was gegaan en dat de oud-international op het moment van het besluit niet meer bij het proces betrokken was.

Het nieuws zorgde voor grote onrust bij de achterban in Breda: supportersgroepen hingen kritische spandoeken op en eisten het vertrek van de adviseur. De oud-spits ontkende alle beschuldigingen, maar legde zijn werkzaamheden bij NAC wel direct neer en nam in mei formeel afstand van zijn rol.

Sydney van Hooijdonk keerde afgelopen zomer op huurbasis terug op de Nederlandse velden bij PEC Zwolle, dat daarbij een optie tot koop heeft bedongen.