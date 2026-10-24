Italiaanse media: 'Twee Nederlandse clubs in de race voor Noa Lang'

Noa Lang kan Napoli in de komende winterse transferperiode mogelijk alweer verlaten, zo meldt het Italiaanse TUTTOmercatoWEB. Volgens het medium zijn Ajax én PSV in de race voor de Nederlandse linksbuiten.

Onder hoofdtrainer Massimiliano Allegri kwam Lang dit seizoen pas zes keer in actie in de Serie A, waarin hij goed was voor 285 speelminuten. Daarin wist de buitenspeler alleen tegen Frosinone Calcio (3-0 zege) een keer te scoren. Afgelopen dinsdag kon Lang ook geen potten breken in de Champions League tegen FK Bodø/Glimt.

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Het Italiaanse avontuur van de international voldoet tot dusver nog niet aan de verwachtingen. Het traject van Lang in Napels verliep wisselvallig: weinig speeltijd onder voormalig trainer Antonio Conte, een tijdelijke verhuurperiode aan Galatasaray en een nieuwe poging onder Allegri.

Daardoor bestaat de kans dat de aanvaller Italië komende winter verlaat. Napoli nam Lang in juli 2025 voor 25 miljoen euro plus drie miljoen euro aan bonussen over van PSV en wil bij eventuele aanbiedingen kijken of dat bedrag kan worden terugverdiend.

Een overstap naar Amsterdam of Eindhoven zou voor de vleugelspits een terugkeer op het oude nest betekenen. Ajax toonde afgelopen zomer al concrete interesse en voerde gesprekken met de buitenspeler, maar de Amsterdammers waren destijds niet bereid om te voldoen aan de vraagprijs van zo'n 25 miljoen euro.

Voordat Lang de overstap naar Napels maakte, stond hij natuurlijk al onder contract bij PSV. Bij een definitieve verkoop aan een andere club profiteren de Eindhovenaren bovendien mee via een doorverkooppercentage van ongeveer tien procent.