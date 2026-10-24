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Kenneth Perez verrast iedereen met zijn winnaar voor Ballon d’Or

24 oktober 2026, 16:59
Kenneth Perez Ajax Willem II
Foto: © ESPN
3 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
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De analisten van ESPN hebben dit weekend hun favoriet voor het winnen van de Ballon d’Or aangewezen. Vooral de keuze van Kenneth Perez springt in het oog.

Harry Kane (Bayern München), Kylian Mbappé (Real Madrid) en Lamine Yamal (FC Barcelona) zijn de drie torenhoge favorieten voor het winnen van de Ballon d’Or maandag. Als het aan Perez ligt, gaat Lionel Messi echter aan de haal met de prestigieuze individuele prijs.

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Messi won de Ballon d’Or al acht keer in zijn carrière, waarvan het meest recent in 2023. De 39-jarige aanvaller van Inter Miami en Argentinië is volgens de wedkantoren maandag vrijwel kansloos, maar Perez zou het niet meer dan terecht vinden als Messi de prijs in ontvangst mag nemen.

"Zolang Messi nog voetbalt, kun je die bal gewoon naar hem opsturen", zegt de oud-voetballer en analist op de website van ESPN. "Hij heeft ook een fantastisch WK gespeeld en in de MLS doet hij nog steeds heel gave dingen. Hij blijft fenomenaal."

Perez zet Yamal op de tweede plaats. De analist noemt de rechtsbuiten van Barcelona 'de opvolger' van Messi. "Hij gaat de komende jaren de beste voetballer van de wereld zijn", voorspelt de Deen, die Kane op de derde plaats zet. "Los van alle doelpunten die Kane heeft gemaakt: het is niet te vergelijken met wat die twee (Messi en Yamal, red.) doen."

Perez is de enige van in totaal twaalf analisten die de Ballon d’Or aan Messi zou geven. Kees Kwakman, Bram van Polen, Hans Kraay junior en Arnold Bruggink kiezen voor Mbappé. Marciano Vink, Hedwiges Maduro, Anco Jansen, Ali Boussaboun en Karim El Ahmadi zouden de trofee aan Yamal geven. Twee analisten kiezen voor Kane: Kees Luijckx en Danny Koevermans.

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BartVanderVeen24
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BartVanderVeen24
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De MLS is ook van een laag niveau. Net als de Eredivisie.

Just Me
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Leuk hoor , maar dit keer gaat de pris naar Harry Kane , is ook een beetje politiek in vermengt 😉

CG
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CG
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@Just Me Ook Yamal mag zeker niet onderschat worden!!

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

BartVanderVeen24
917 Reacties
1.489 Dagen lid
4.024 Likes
BartVanderVeen24
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De MLS is ook van een laag niveau. Net als de Eredivisie.

Just Me
741 Reacties
221 Dagen lid
500 Likes
Just Me
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Leuk hoor , maar dit keer gaat de pris naar Harry Kane , is ook een beetje politiek in vermengt 😉

CG
4.087 Reacties
1.188 Dagen lid
14.589 Likes
CG
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@Just Me Ook Yamal mag zeker niet onderschat worden!!

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Lionel Messi

Lionel Messi
Inter Miami CF
Team: Inter Miami
Leeftijd: 39 jaar (24 jun. 1987)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Inter Miami
34
35
2024
Inter Miami
22
21
2023
Inter Miami
6
1
2022/2023
Paris SG
32
16

Meer info

Stand UEFA Champions League 2026/2027

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