Donny van Iperen wint rechtszaak en krijgt duizelingwekkende schadevergoeding

heeft een belangrijke overwinning geboekt bij het CAS (Court of Arbitration for Sport). Het internationale sporttribunaal heeft bepaald dat het Moldavische FC Zimbru Chișinău een schadevergoeding van ruim één miljoen euro moet betalen aan de Nederlandse oud-voetballer.

Van Iperen raakte op zaterdag 6 augustus 2022 ernstig geblesseerd tijdens een competitiewedstrijd van FC Zimbru tegen Dinamo-Auto Tiraspol. De Nederlandse verdediger, toen 27 jaar oud, kwam hard in botsing met een tegenstander en verloor daarbij het bewustzijn.

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De botsing had grote gevolgen voor Van Iperen. In het ziekenhuis bleek dat hij ernstig hersenletsel had opgelopen. De voormalig speler van onder meer Telstar en Go Ahead Eagles belandde in coma en verkeerde aanvankelijk in levensgevaar. Van Iperen overleefde, maar liep blijvend letsel op en moest zijn voetbalcarrière noodgedwongen beëindigen.

Van Iperen eiste vervolgens twee miljoen euro aan schadevergoeding van FC Zimbru, omdat de verdediger onverzekerd bleek te voetballen. De FIFA oordeelde aanvankelijk dat FC Zimbru slechts 28.000 euro verschuldigd was aan de oud-verdediger, waarna Van Iperen naar het CAS stapte.

Het CAS heeft nu bepaald dat FC Zimbru een schadevergoeding van ruim één miljoen euro moet betalen aan Van Iperen, melden onder meer ESPN en De Telegraaf zaterdag. De Moldavische club heeft geschokt gereageerd op de beslissing van het sporttribunaal.

"We moeten rekening houden met de financiële omstandigheden waarin het Moldavische voetbal verkeert. De financiële consequenties van deze uitspraak zijn dermate groot dat het voortbestaan van FC Zimbru ernstig in gevaar komt", laat de club weten in een persbericht.