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Donny van Iperen wint rechtszaak en krijgt duizelingwekkende schadevergoeding

24 oktober 2026, 15:19
Donny van Iperen
Foto: © Imago
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Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
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Donny van Iperen heeft een belangrijke overwinning geboekt bij het CAS (Court of Arbitration for Sport). Het internationale sporttribunaal heeft bepaald dat het Moldavische FC Zimbru Chișinău een schadevergoeding van ruim één miljoen euro moet betalen aan de Nederlandse oud-voetballer.

Van Iperen raakte op zaterdag 6 augustus 2022 ernstig geblesseerd tijdens een competitiewedstrijd van FC Zimbru tegen Dinamo-Auto Tiraspol. De Nederlandse verdediger, toen 27 jaar oud, kwam hard in botsing met een tegenstander en verloor daarbij het bewustzijn.

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De botsing had grote gevolgen voor Van Iperen. In het ziekenhuis bleek dat hij ernstig hersenletsel had opgelopen. De voormalig speler van onder meer Telstar en Go Ahead Eagles belandde in coma en verkeerde aanvankelijk in levensgevaar. Van Iperen overleefde, maar liep blijvend letsel op en moest zijn voetbalcarrière noodgedwongen beëindigen.

Van Iperen eiste vervolgens twee miljoen euro aan schadevergoeding van FC Zimbru, omdat de verdediger onverzekerd bleek te voetballen. De FIFA oordeelde aanvankelijk dat FC Zimbru slechts 28.000 euro verschuldigd was aan de oud-verdediger, waarna Van Iperen naar het CAS stapte.

Het CAS heeft nu bepaald dat FC Zimbru een schadevergoeding van ruim één miljoen euro moet betalen aan Van Iperen, melden onder meer ESPN en De Telegraaf zaterdag. De Moldavische club heeft geschokt gereageerd op de beslissing van het sporttribunaal.

"We moeten rekening houden met de financiële omstandigheden waarin het Moldavische voetbal verkeert. De financiële consequenties van deze uitspraak zijn dermate groot dat het voortbestaan van FC Zimbru ernstig in gevaar komt", laat de club weten in een persbericht.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
741 Reacties
221 Dagen lid
500 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat is beter dan op dat niveautje voetballen voor een kranig salaris.

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Donny van Iperen

Donny van Iperen
Leeftijd: 31 jaar (29 mrt. 1995)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2022/2023
Zimbru
2
0
2021/2022
Karaiskakis
20
0
2020/2021
Karaiskakis
11
0
2019/2020
GAE
7
0

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