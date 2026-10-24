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Champions League-winnaar van 2021 positief getest op dopinggebruik

24 oktober 2026, 14:00
Champions League trofee
Foto: © Imago
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Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
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Jorginho is bij zijn club Flamengo in opspraak geraakt vanwege een gemelde positieve dopingtest, dat meldt TyC Sports. Het nieuws rondom de 34-jarige middenvelder komt direct na de uitschakeling in de halve finale van de Copa Libertadores tegen Estudiantes de La Plata.

Het Argentijnse medium en de Braziliaanse journalist Thiago Asmar brachten vrijdag naar buiten dat een dopingcontrole van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL een afwijkende uitslag heeft opgeleverd. Flamengo heeft inmiddels laten weten nog niet officieel op de hoogte te zijn gesteld van de zaak of een eventuele contraproef.

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Komende dinsdag 27 oktober staat de contraproef op het programma en moet de speler zich tevens verantwoorden. Mocht de positieve test standhouden, dan riskeert de middenvelder volgens Braziliaanse media een schorsing van zes maanden tot twee jaar, afhankelijk van de nog onbekende aangetroffen stof.

Het nieuws volgt kort op een dramatische avond in Rio de Janeiro, nadat zowel het heenduel als de return tegen Estudiantes de La Plata in 0-0 eindigde. In de beslissende strafschoppenserie ging de Braziliaanse formatie met 3-2 onderuit na missers van drie spelers: Jorginho, Lucas Paquetá en Bruno Henrique.

Voor de vaste strafschoppennemer betekende het pas zijn eerste misser sinds zijn komst naar Brazilië in de zomer van 2025: zijn voorgaande twaalf pogingen vanaf elf meter waren allemaal raak. De 57-voudig international van Italië speelde eerder zeven seizoenen in de Premier League voor Chelsea en Arsenal en ligt nog tot medio 2028 vast bij zijn huidige werkgever.  Bij Chelsea won Jorginho in 2021 de Champions League.

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Jorge Luiz Frello Filho

Jorge Luiz Frello Filho
Flamengo
Team: Flamengo
Leeftijd: 34 jaar (20 dec. 1991)
Positie: M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Arsenal
15
0
2023/2024
Arsenal
24
0
2022/2023
Arsenal
14
0
2021/2022
Chelsea
29
6

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Como
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Club Brugge
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12
Sporting
3
3
6
13
Dortmund
3
1
6
14
FC Bayern
3
5
5
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Roma
3
3
4
16
Atlético
3
1
4
17
Shakhtar D
3
1
4
18
PSV
3
0
4
19
Villarreal
3
0
3
20
Inter
3
-1
3
21
Man Utd
3
-1
3
22
Napoli
3
-2
3
23
Galatasaray
3
-3
3
24
LASK
3
-3
3
25
Sabah
3
-3
3
26
Feyenoord
3
-4
3
27
Lens
3
-4
3
28
Bodø/Glimt
3
-5
3
29
AEK Athens
3
-5
3
30
Leipzig
3
-5
3
31
Fenerbahçe
3
-6
2
32
Slavia
3
-3
1
33
Viking
3
-4
1
34
Porto
3
-4
0
35
Lille
3
-6
0
36
Slovan
3
-12
0

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