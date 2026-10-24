Jorginho is bij zijn club Flamengo in opspraak geraakt vanwege een gemelde positieve dopingtest, dat meldt TyC Sports. Het nieuws rondom de 34-jarige middenvelder komt direct na de uitschakeling in de halve finale van de Copa Libertadores tegen Estudiantes de La Plata.

Het Argentijnse medium en de Braziliaanse journalist Thiago Asmar brachten vrijdag naar buiten dat een dopingcontrole van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL een afwijkende uitslag heeft opgeleverd. Flamengo heeft inmiddels laten weten nog niet officieel op de hoogte te zijn gesteld van de zaak of een eventuele contraproef.

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Komende dinsdag 27 oktober staat de contraproef op het programma en moet de speler zich tevens verantwoorden. Mocht de positieve test standhouden, dan riskeert de middenvelder volgens Braziliaanse media een schorsing van zes maanden tot twee jaar, afhankelijk van de nog onbekende aangetroffen stof.

Het nieuws volgt kort op een dramatische avond in Rio de Janeiro, nadat zowel het heenduel als de return tegen Estudiantes de La Plata in 0-0 eindigde. In de beslissende strafschoppenserie ging de Braziliaanse formatie met 3-2 onderuit na missers van drie spelers: Jorginho, Lucas Paquetá en Bruno Henrique.

Voor de vaste strafschoppennemer betekende het pas zijn eerste misser sinds zijn komst naar Brazilië in de zomer van 2025: zijn voorgaande twaalf pogingen vanaf elf meter waren allemaal raak. De 57-voudig international van Italië speelde eerder zeven seizoenen in de Premier League voor Chelsea en Arsenal en ligt nog tot medio 2028 vast bij zijn huidige werkgever. Bij Chelsea won Jorginho in 2021 de Champions League.