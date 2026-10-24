Basisspeler krijgt mediaverbod van Go Ahead Eagles: dit is de opmerkelijke reden

Go Ahead Eagles heeft een mediaverbod opgelegd na de wedstrijd van vrijdagavond tegen Telstar (3-2 overwinning). Dat meldt De Stentor.

Go Ahead Eagles had vrijdag eindelijk weer eens reden tot lachen. De Deventenaren wonnen op eigen veld met 3-2 van Telstar en maakten daarmee een einde aan een reeks van zes wedstrijden op rij zonder overwinning in de Eredivisie.

De zege was in het bijzonder een opsteker voor Haug, de Noorse doelman van Go Ahead Eagles. Haug maakt een matig seizoen door en kreeg deze week plots concurrentie van Jasper Cillessen, die zich transfervrij bij de ploeg van trainer Joseph Oosting voegde.

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Oosting benadrukte afgelopen donderdag in gesprek met FCUpdate dat Haug ‘gewoon’ de eerste keeper van Go Ahead Eagles is en gaf de Noor vrijdagavond ook gewoon een basisplaats tegen Telstar. Daardoor zat Cillessen de gehele wedstrijd op de bank.

Na het duel met Telstar besloot Go Ahead Eagles Haug weg te houden bij de media. “Opmerkelijk genoeg was de Noor na afloop van de wedstrijd niet beschikbaar voor de media”, schrijft De Stentor in zijn nabeschouwing van de wedstrijd.

“Normaal gesproken zijn alle spelers van Go Ahead Eagles die wedstrijdminuten hebben gemaakt aan te vragen voor interviews. De club schermde hem af, volgens Go Ahead Eagles om te voorkomen dat het alleen maar over de keeperskwestie zou gaan”, klinkt het.