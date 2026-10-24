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Basisspeler krijgt mediaverbod van Go Ahead Eagles: dit is de opmerkelijke reden

24 oktober 2026, 17:37
Go Ahead eagles tegen Telstar
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
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Go Ahead Eagles heeft Kjetil Haug een mediaverbod opgelegd na de wedstrijd van vrijdagavond tegen Telstar (3-2 overwinning). Dat meldt De Stentor.

Go Ahead Eagles had vrijdag eindelijk weer eens reden tot lachen. De Deventenaren wonnen op eigen veld met 3-2 van Telstar en maakten daarmee een einde aan een reeks van zes wedstrijden op rij zonder overwinning in de Eredivisie.

De zege was in het bijzonder een opsteker voor Haug, de Noorse doelman van Go Ahead Eagles. Haug maakt een matig seizoen door en kreeg deze week plots concurrentie van Jasper Cillessen, die zich transfervrij bij de ploeg van trainer Joseph Oosting voegde.

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Oosting benadrukte afgelopen donderdag in gesprek met FCUpdate dat Haug ‘gewoon’ de eerste keeper van Go Ahead Eagles is en gaf de Noor vrijdagavond ook gewoon een basisplaats tegen Telstar. Daardoor zat Cillessen de gehele wedstrijd op de bank.

Na het duel met Telstar besloot Go Ahead Eagles Haug weg te houden bij de media. “Opmerkelijk genoeg was de Noor na afloop van de wedstrijd niet beschikbaar voor de media”, schrijft De Stentor in zijn nabeschouwing van de wedstrijd.

“Normaal gesproken zijn alle spelers van Go Ahead Eagles die wedstrijdminuten hebben gemaakt aan te vragen voor interviews. De club schermde hem af, volgens Go Ahead Eagles om te voorkomen dat het alleen maar over de keeperskwestie zou gaan”, klinkt het.

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Henkvulgers16
3 Reacties
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Henkvulgers16
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Toch vond ik matig keepen, de eerste goal slaat de bal precies voor de voeten van de tegenpartij ipv naar zijkant. De twee goal, moet hij de bal onder scheppen en dus uitkomen. Maar hij blijft staan, khoop dat Jasper kans krijgt in de beker van dinsdag.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Henkvulgers16
3 Reacties
1.489 Dagen lid
0 Likes
Henkvulgers16
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Toch vond ik matig keepen, de eerste goal slaat de bal precies voor de voeten van de tegenpartij ipv naar zijkant. De twee goal, moet hij de bal onder scheppen en dus uitkomen. Maar hij blijft staan, khoop dat Jasper kans krijgt in de beker van dinsdag.

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Kjetil Haug

Kjetil Haug
Go Ahead Eagles
Team: GAE
Leeftijd: 28 jaar (12 jun. 1998)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
GAE
10
0
2025/2026
Toulouse
1
0
2024/2025
Toulouse
6
0
2024
Bodø/Glimt
0
0

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