Julian Brandt lyrisch: ‘Hij is met afstand onze beste speler’

Julian Brandt heeft dit weekeinde een lans gebroken voor zijn Duitse collega-international . De middenvelder van Ajax noemt de spelmaker van Liverpool ‘met afstand de beste speler van Duitsland’.

Wirtz staat te boek als een van de grootste talenten van Duitsland, maar heeft het op clubniveau lastig bij Liverpool. De 23-jarige aanvallende middenvelder is bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van the Reds, sinds zijn komst in 2025 voor 125 miljoen euro van Bayer Leverkusen.

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Wirtz kwam in zijn debuutjaar tot 49 wedstrijden in alle competities. Daarin noteerde hij 7 doelpunten en 10 assists. Dit seizoen staat de teller op één treffer en drie treffers in tien officiële duels.

Ondanks dat Wirtz het niveau uit zijn tijd bij Bayer Leverkusen nog niet vaak haalde bij Liverpool, is Brandt lovend over zijn landgenoot. “Voor mij is hij de beste speler van Duitsland. Met afstand”, vertelt de middenvelder van Ajax in gesprek met Sky Sport.

Brandt is van mening dat Wirtz over genoeg kwaliteit beschikt om te slagen bij Liverpool. “Ik denk niet dat hij het nodig heeft om van club te wisselen. Ik denk dat hij in principe op de juiste plek zit. Maar uiteindelijk is het zo: als je eenmaal een bepaald stempel hebt gekregen, is het niet zo makkelijk om daar weer van af te komen.”

“De manier waarop hij zich tussen de linies beweegt, de manier waarop hij situaties oplost...”, somt Brandt de kwaliteiten van Wirtz op. “Is hij een typische Premier League-speler? Nee. Want een typische Premier League-speler is iemand die sterk is in één-tegen-één-situaties, die zich fysiek laat gelden, die misschien een bal in de verre kruising schiet en die simpelweg veel kracht heeft.”

“Maar hij is juist eleganter. Als hij loopt, raakt hij met zijn hak bijna niet eens de grond. Hij loopt min of meer op zijn voorvoeten. Het lijkt bijna alsof hij danst”, vervolgt Brandt zijn lofzang over Wirtz.

“In mijn ogen is hij niet het prototype van een Premier League-speler. Maar ik vind desondanks dat hij alles in zich heeft om daar een van de beste spelers te worden. En nogmaals: voor mij is hij de beste speler van Duitsland”, besluit Brandt.