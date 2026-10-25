heeft het boetekleed aangetrokken na het competitieduel van FC Utrecht met PEC Zwolle (1-1). De Franse aanvaller zorgde vroeg in de wedstrijd met een opvallende actie voor frustratie bij zijn ploeggenoten én de supporters van FC Utrecht.

FC Utrecht hield zaterdagavond ternauwernood een punt over aan de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Nadat Elias Sørensen de bezoekers achttien minuten voor tijd op voorsprong had gebracht, zorgde Sem van Duijn in blessuretijd alsnog voor de gelijkmaker.

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Cathline had FC Utrecht al in de tweede minuut van de wedstrijd een uitstekende uitgangspositie kunnen bezorgen. De Fransman stormde met de bal aan de voet op het doel van PEC Zwolle af en had ploeggenoot Ángel Alarcón met een eenvoudige pass alleen voor doelman Jasper Schendelaar kunnen zetten. Cathline koos echter voor eigen succes en schoot naast.

De keuze van Cathline om zelf te schieten, zorgde voor onvrede bij Alarcón en de supporters in Stadion Galgenwaard. "Ik zag hem echt niet. Als ik het nu opnieuw zie, had ik de bal natuurlijk moeten afgeven", vertelt Cathline na afloop schuldbewust voor de camera van ESPN.

"Ik zag hem oprecht niet", vervolgt de aanvaller. "Ik was bezig met mijn eigen actie, daarom zag ik hem niet. Als ik de beelden nu zie, is het natuurlijk duidelijk dat ik had moeten passen. Natuurlijk is hij boos. Dat is heel normaal. Het is mijn fout, ik had die bal gewoon moeten passen. De volgende keer zal ik beter kijken", besluit Cathline.

Het moment waarbij Cathline voor eigen succes ging: