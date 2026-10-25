Engelse media delen ongekende cijfers uit aan Van Hecke en Van de Ven

en worden bewierookt in Engeland na de 0-2-overwinning die Tottenham Hotspur zaterdagavond boekte op bezoek bij Chelsea. De twee Oranje-internationals speelden beiden ijzersterk en kunnen rekenen op prachtige rapportcijfers in de Engelse media.

Tottenham is de laatste weken overduidelijk aan de beterende hand. Het elftal van hoofdtrainer Roberto De Zerbi pakte slechts drie punten in de eerste zes wedstrijden van dit Premier League-seizoen, maar maandagavond werd op eigen veld tegen Coventry City (3-1) de eerste zege geboekt. Zaterdagavond volgde op Stamford Bridge een knappe 0-2-overwinning op Chelsea.

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Van Hecke speelde een hoofdrol bij de openingstreffer van Tottenham. De verdediger ging bij een hoekschop het luchtduel aan met Chelsea-doelman Mike Penders, waarna laatstgenoemde de bal in eigen doel werkte: 0-1. Mathys Tel bepaalde in de absolute slotfase de eindstand op 0-2.

"Dominant in de lucht en ook over de grond grotendeels de baas. Een van zijn beste wedstrijden sinds zijn komst. Hij had bovendien een belangrijk aandeel in het eerste doelpunt", schrijft Football London, dat het optreden van Van Hecke beoordeelt met een 9.

Datzelfde cijfer krijgt Van Hecke van The Standard. "Hij was alert op alles wat Chelsea op hem afvuurde. Hij wierp zijn lichaam voor schoten en kon de snelheid van de aanvallers van Chelsea bijhouden wanneer zij in de ruimte achter de verdediging probeerden te duiken. Won acht van zijn negen luchtduels", klinkt het.

De BBC is iets zuiniger met zijn cijfers en geeft Van Hecke een 7. "Ondanks de moeilijke omstandigheden was hij bijzonder zelfverzekerd aan de bal en bracht hij rust bij zijn medeverdedigers. De boomlange verdediger zette Penders onder druk bij het doelpunt", schrijft de Britse omroep.

Van Hecke is zeker niet de enige Nederlander van Tottenham die op complimenten kan rekenen, want ook Van de Ven krijgt prachtige rapportcijfers. Sterker nog: Van de Ven ontvangt van Football London, The Standard en de BBC exact dezelfde cijfers als zijn landgenoot.

Overigens leek Van de Ven in de tweede helft wel te ontsnappen aan een rode kaart na een spijkerharde tackle op Chelsea-middenvelder Moisés Caicedo.