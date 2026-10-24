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Kijkers geschokt door dwaze actie van Micky van de Ven tegen Chelsea

24 oktober 2026, 21:36   Bijgewerkt: 21:41
Micky van de Ven Chelsea Tottenham
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
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Micky van de Ven ligt onder een vergrootglas na het competitieduel van Tottenham Hotspur met Chelsea van zaterdagavond (0-2). De verdediger van het Nederlands elftal beging in de tweede helft een spijkerharde overtreding en leek aan een rode kaart te ontsnappen.

Van de Ven trok twintig minuten voor tijd bij een 0-0-tussenstand aan de noodrem. De verdediger van Tottenham ging met een gestrekt been in op Moisés Caicedo en torpedeerde daarmee de middenvelder van Chelsea.

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Scheidsrechter Chris Kavanagh toonde Van de Ven slechts een gele kaart, waardoor Tottenham met elf man mocht blijven staan. In het restant van de wedstrijd liep het elftal van trainer Roberto De Zerbi uit naar een 0-2-zege, dankzij een eigen doelpunt van Chelsea-doelman Mike Penders en een treffer van Mathys Tel. Tussen beide doelpunten door werd Chelsea-middenvelder Cole Palmer na zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd.

Kijkers van het duel vinden dat Kavanagh Chelsea heeft benadeeld door Van de Ven slechts geel te geven. "Hoezo krijgt Van de Veen geen rood voor deze benenbreker?", vraagt iemand zich bijvoorbeeld af op X.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
949 Reacties
833 Dagen lid
2.200 Likes
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Donkerrode kaart.

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741 Reacties
221 Dagen lid
500 Likes
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Hij is een 🔥 tiger als het moet 👍

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Micky van de Ven

Micky van de Ven
Tottenham Hotspur
Team: Spurs
Leeftijd: 25 jaar (19 apr. 2001)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Spurs
7
0
2025/2026
Spurs
35
4
2024/2025
Spurs
13
0
2023/2024
Wolfsburg
-
-

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