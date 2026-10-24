Kijkers geschokt door dwaze actie van Micky van de Ven tegen Chelsea

ligt onder een vergrootglas na het competitieduel van Tottenham Hotspur met Chelsea van zaterdagavond (0-2). De verdediger van het Nederlands elftal beging in de tweede helft een spijkerharde overtreding en leek aan een rode kaart te ontsnappen.

Van de Ven trok twintig minuten voor tijd bij een 0-0-tussenstand aan de noodrem. De verdediger van Tottenham ging met een gestrekt been in op Moisés Caicedo en torpedeerde daarmee de middenvelder van Chelsea.

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Scheidsrechter Chris Kavanagh toonde Van de Ven slechts een gele kaart, waardoor Tottenham met elf man mocht blijven staan. In het restant van de wedstrijd liep het elftal van trainer Roberto De Zerbi uit naar een 0-2-zege, dankzij een eigen doelpunt van Chelsea-doelman Mike Penders en een treffer van Mathys Tel. Tussen beide doelpunten door werd Chelsea-middenvelder Cole Palmer na zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd.

Kijkers van het duel vinden dat Kavanagh Chelsea heeft benadeeld door Van de Ven slechts geel te geven. "Hoezo krijgt Van de Veen geen rood voor deze benenbreker?", vraagt iemand zich bijvoorbeeld af op X.