Karim El Ahmadi heeft grote spijt: ‘Ik ben daar niet trots op’

Karim El Ahmadi heeft zaterdagavond in De Eretribune bevestigd dat Gertjan Verbeek en Mario Been in het verleden bij Feyenoord zijn ontslagen op voorspraak van de spelersgroep. De analist maakte destijds als voetballer zelf deel uit van de selectie van de Rotterdammers.

El Ahmadi speelde als voetballer twee periodes voor Feyenoord: eerst van medio 2008 tot de zomer van 2012 en daarna van medio 2014 tot de zomer van 2018. In zijn eerste periode kreeg hij te maken met Verbeek als hoofdtrainer. Die werd in januari 2009 ontslagen op voorspraak van de spelersgroep van Feyenoord. In 2011 overkwam Been hetzelfde.

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"Destijds hebben we als spelersgroep twee trainers weggestuurd", vertelt El Ahmadi zaterdagavond bij ESPN. "Het was volgens mij in de tijd van Gertjan Verbeek, die op verzoek van de spelers is weggegaan. En later bij Mario Been idem dito. Dat is niet de leukste ervaring die je meemaakt. Ik was toen geen aanvoerder. Tijdens mijn aanvoerderschap ging het meestal wel goed."

"Ik ben niet trots op hoe dat toen bij Feyenoord is gegaan. Ik zou het denk ik ook nooit meer zo doen", vervolgt de oud-middenvelder. "Wij gingen toen gewoon een stemming doen. Dat was wel anoniem. Dat was niet echt fijn. Bij Mario Been was het gewoon op een blaadje. De meeste jongens hadden toen wel 'ja' gestemd. Ik vind eigenlijk dat dat nooit mag gebeuren."