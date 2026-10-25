Bram van Polen is van mening dat Jacob Trenskow op dit moment niet onderdoet voor Ajax-aanvaller Viktor Tsygankov. Tijdens het programma De Eretribune op ESPN bespreekt de analist met Karim El Ahmadi of de 25-jarige Deen van sc Heerenveen een overstap naar de traditionele top drie van Nederland aan zou kunnen. De discussie ontstond na het uitduel met ADO Den Haag (2-3), waarin de vleugelspeler zaterdag zijn vijfde en zesde competitietreffer van het seizoen wist te maken.

Trenskow had in Den Haag met twee goals dus een groot aandeel in de derde zege van sc Heerenveen in vier duels, maar Van Polen heeft zijn twijfels bij een eventuele vervolgstap naar een Nederlandse topclub. Op de vraag of de vleugelaanvaller klaar is voor de top drie, reageert de oud-verdediger terughoudend: "Ik weet het niet."

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Van Polen is vooral bang dat de aanvaller van de Friese club het in fysieke duels tegen sterke verdedigers lastig gaat krijgen. "Ik vind hem altijd best wel licht. Ik vind het een goede voetballer, maar de top drie... Ik heb het idee dat als je op de man gaat spelen, hij ondersneeuwt. Daar ben ik altijd een beetje bang voor", legt de analist uit. Toch schat hij het huidige niveau van de Deense uitblinker hoog in ten opzichte van de selectie in Amsterdam: "Hij is op dit moment zeker niet minder dan Tsygankov."

Tafelgenoot El Ahmadi haakt meteen in op die vergelijking met de Oekraïense rechtsbuiten van Ajax. "Het is wel het verschil tussen Ajax en Heerenveen", stelt de oud-middenvelder, die daarnaast ook een specifiek wapen mist in het spel van de smaakmaker van sc Heerenveen. "Ik mis bij hem ook diepte. Het is een goede speler aan de bal. Hij moet ook elke week presteren."

Statistieken Trenskow vergeleken met Tsygankov

Als we kijken naar het rendement, dan behoort Trenskow dit seizoen tot de meest productieve spelers van sc Heerenveen, dat met vijftien punten uit tien duels momenteel zevende staat in de VriendenLoterij Eredivisie. Voor zijn twee goals tegen ADO Den Haag was de aanvaller in het eerdere duel met Excelsior ook al goed voor een goal en een assist. Daarmee trekt de Deen, die in Friesland nog een contract heeft tot medio 2028 en een Estimated Transfer Value (ETV) van 7,3 miljoen euro heeft, de lijn van vorig seizoen door. Toen was hij in 34 competitieduels goed voor dertien goals en vijf assists.

Tsygankov maakte eind augustus voor 3,5 miljoen euro exclusief bonussen de overstap van Girona FC naar Ajax, waar hij een contract tot de zomer van 2029 heeft getekend. De buitenspeler heeft een marktwaarde van 10,6 miljoen euro en speelde tot nu toe vijf duels in de Eredivisie, waarin hij één goal en één assist noteerde. Voor Trenskow en sc Heerenveen staat komend weekend op zaterdagavond om 18.45 uur het volgende competitieduel op het programma, wanneer NEC op bezoek komt.