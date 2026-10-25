Charles Vanhoutte is bij Feyenoord niet direct de speler die opvalt met spectaculaire acties, maar volgens zijn voormalige trainer Yves Vanderhaeghe is de middenvelder van grote waarde voor het elftal van Giovanni van Bronckhorst. De oud-international van België spreekt zich in een interview met ELF Voetbal vol lof uit over de teammentaliteit en de tactische intelligentie van de Belgische controleur.

Vanhoutte maakte afgelopen zomer de overstap van het Franse OGC Nice naar De Kuip en tekende in Rotterdam een contract tot medio 2030. Onder Van Bronckhorst is de aanwinst inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke pion op het middenveld. Als zogeheten 'zes' bewaakt de Belg vooral de balans in de ploeg, zonder dat hij nou direct uitblinkt met opvallende passes, individuele dribbels of een verfijnde techniek. "Dat is exact wie Vanhoutte is. Hij is goed, maar je vraagt je tegelijkertijd weleens af waar hij nou eigenlijk zo goed in is", stelt Vanderhaeghe.

Vanderhaeghe zag Vanhoutte tactisch meedenken bij Cercle Brugge

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De twee Belgen kennen elkaar nog uit hun gezamenlijke tijd bij Cercle Brugge. Vanhoutte kwam van 2019 tot 2023 uit voor de vereniging uit Brugge en werkte daar in 2021 samen met Vanderhaeghe, die destijds van februari tot eind november voor de groep stond. De 48-voudig Rode Duivel, die als speler van onder meer RSC Anderlecht nog actief was op het EK 2000 en het WK 2002, zag in die periode van dichtbij hoe de middenvelder het verschil maakte met zijn spelinzicht.

"Hij is iemand die te allen tijde voor de ploeg speelt en niet enkel met zichzelf bezig is. Hij is meer dan andere spelers geïnteresseerd in tactiek", legt de voormalige middenvelder uit. In Brugge ging die tactische betrokkenheid zelfs zo ver dat de controleur zich actief bemoeide met hoe zijn ploeggenoten gepositioneerd stonden. "Niet alleen vanuit zichzelf, want Vanhoutte was er zodanig mee bezig dat hij me soms ook zei hoe zijn medespelers hun positie moesten invullen of vanuit welke positie ze het beste renderen. Hij dacht namens hen."

Volgens zijn oud-coach zette de middenvelder het belang van het team ook op de eerste plaats op de momenten dat hij zelf naast de basiself viel. "Bij veel spelers is het vooral ikke, ikke, ikke... Als Vanhoutte niet speelde, liet hij van zich horen, maar hij dacht wel vanuit het collectief. Zulke spelers zijn goud waard voor een trainer", vervolgt de trainer van Francs Borains.

Rol en waarde van Vanhoutte bij Feyenoord

Die schets van zijn karakter sluit naadloos aan bij de reden waarom technisch directeur Dévy Rigaux zich afgelopen zomer hard maakte voor de komst van de middenvelder, die momenteel een geschatte marktwaarde van 6,7 miljoen euro heeft volgens FootballTransfers. Naast het feit dat hij het balbezit eenvoudig houdt en over veel loopvermogen beschikt, gaf voor de Rotterdamse clubleiding juist zijn mentaliteit de doorslag om hem naar Nederland te halen.

Dit seizoen kwam de Belgische aanwinst onder meer al drie duels in actie voor de Rotterdammers in de UEFA Champions League, waaronder afgelopen woensdag in de met 1-0 verloren uitwedstrijd tegen Real Betis. In de Eredivisie gaat Feyenoord na negen speelronden aan kop met 23 punten, in aanloop naar de uitwedstrijd van zondagmiddag in het Philips Stadion tegen achtervolger PSV.

Hoewel het werk dat de balveroveraar verzet voor het grote publiek niet altijd direct opvalt, twijfelt zijn voormalige trainer er niet aan dat de waardering in De Kuip snel gaat groeien. "Vanhoutte is gewoon een speler waar je als trainer van op aan kunt. Hij is echt iemand die uit het juiste hout gesneden is", benadrukt de Belgische coach.

De oud-international sluit af met een duidelijke belofte voor de supporters in Rotterdam: "Ik ben ervan overtuigd dat dat met de maanden steeds duidelijker wordt bij Feyenoord. Nederland heeft het laatste nog niet van Vanhoutte gezien."