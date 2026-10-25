Ron Jans ziet Gjivai Zechiël dit seizoen razendsnel doorgroeien bij Feyenoord en het Nederlands elftal, al ging hun samenwerking vorig seizoen bij FC Utrecht niet altijd even soepel. In aanloop naar de Eredivisie-topper tussen PSV en Feyenoord van zondagmiddag vertelt de gepensioneerde trainer bij de NOS dat hij de middenvelder in januari nog naast het elftal heeft gezet om hem op scherp te krijgen, waarna Zechiël hem een tijdje 'niet zo aardig' vond.

Vorig seizoen kwam de middenvelder op huurbasis uit voor de club uit Utrecht. Jans zat in die periode bijna elke week met de huurling om tafel om hem verder te helpen in zijn ontwikkeling, maar zag ook dat er aan zijn houding nog het nodige moest gebeuren. "Gjivai is een heel leuke jongen, maar er zitten ook wat stekeltjes aan hem", stelt de oud-trainer. "Ik vond dat hij professioneler kon zijn, in oefeningen op trainingen, in het krachthonk en soms ook tijdens wedstrijden. Hij was wat speels.".

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Voor de toenmalige trainer van FC Utrecht was dat halverwege het seizoen reden om in te grijpen. "Ik heb hem er in januari een keer naast gezet. In die periode vond hij me niet zo aardig. Maar ik denk dat het goed voor hem is geweest. Hij is alleen maar beter gaan spelen", blikt Jans terug op die keuze. Die beslissing pakte uiteindelijk goed uit: de middenvelder sloot zijn huurperiode bij FC Utrecht af met acht goals en vijf assists in 31 competitieduels waarin hij in de basis stond.

Zechiël zet stappen onder Steijn en breekt door bij Feyenoord

Voordat de middenvelder naar Utrecht ging, werd hij al verhuurd aan Sparta Rotterdam, waar hij samenwerkte met Maurice Steijn. Ook in die periode bij Sparta werd er al flink gewerkt aan het volwassener maken van zijn spel zonder bal. "Aan de bal was het heel goed, maar hij moest stappen zetten in het terugschakelen na balverlies", legt Steijn uit. "Daar hebben we constant aandacht aan besteed. Je ziet nu dat hij een moderne, dynamische middenvelder is geworden.".

Toch had Jans aan het einde van vorig seizoen nog zijn twijfels of de middenvelder bij zijn terugkeer in Rotterdam meteen zou gaan slagen. "Eind vorig seizoen heb ik het met Gjivai gehad over hoe hij zijn kansen bij Feyenoord zag. Ik had er wel mijn twijfels over. Hij zei: 'Ik ga zeker weten de kans krijgen'. Nou, dat is gebleken", geeft Jans toe. Onder Giovanni van Bronckhorst is de middenvelder inmiddels een vaste waarde geworden bij Feyenoord. In twaalf duels was hij al goed voor zes goals en vier assists, terwijl zijn contract in De Kuip ook al is verlengd tot medio 2029.

Dat de band tussen Jans en zijn oud-speler niet heeft geleden onder die reservebeurt in Utrecht, werd op 29 september wel duidelijk. Zechiël stuurde zijn voormalige trainer die dag een berichtje om hem te feliciteren met zijn verjaardag. "Toen heb ik teruggeappt: 'Dank, ik wil jouw debuut in Oranje wel als cadeau'", vertelt Jans.

Twee dagen later kwam die wens al uit. Op donderdag 1 oktober maakte de middenvelder van Feyenoord in Thessaloniki zijn officiële debuut voor het Nederlands elftal in de uitwedstrijd tegen Griekenland (2-2) in de Nations League, toen hij in de 78e minuut als invaller binnen de lijnen kwam voor Jurriën Timber en meteen een assist leverde. "Het is prachtig hoe snel zijn ontwikkeling gaat", sluit Jans af. Zondagmiddag om 14.30 uur wacht voor Zechiël en koploper Feyenoord de volgende test, als in het Philips Stadion wordt afgetrapt tegen PSV.