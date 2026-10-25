Kenneth Taylor heeft zaterdagavond bij SS Lazio een grote rol gespeeld tijdens de thuiswedstrijd tegen Parma. De Nederlandse middenvelder tekende in het met 2-1 gewonnen duel in de Serie A voor de openingstreffer, waarmee hij de Romeinse club van trainer Gennaro Gattuso naar de eerste plaats op de ranglijst schoot. Na afloop van deze achtste speelronde zijn de Italiaanse sportkranten vol lof over zijn bijdrage aan de zege.

Het duurde in het Stadio Olimpico vijftig minuten voordat Taylor de score wist te openen. Reda Belahyane verstuurde een pass richting Mattia Zaccagni, maar Parma-verdediger Diego Carlos veranderde de bal van richting. Daardoor kwam het leer precies voor de voeten van de Noord-Hollander terecht, die vanaf de rand van de zestien meter met de binnenkant van zijn linkerschoen raak schoot in de verre benedenhoek. Acht minuten later stond het 2-0 voor Lazio door een eigen goal van diezelfde Carlos. In de blessuretijd deed Simone Lontani nog wat terug namens de nummer negentien van de competitie door de 2-1 eindstand op het bord te zetten. Voor Taylor, die in januari overkwam van Ajax en een contract voor de lange termijn tekende in Rome, was het zijn eerste competitiegoal van dit seizoen in zijn achtste wedstrijd. Ook bij Ajax zullen ze tevreden toekijken hoe Taylor zich laat zien in Rome.

Italiaanse sportkranten belonen Taylor met een 7,5

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Op zondagochtend zijn de Italiaanse media het roerend met elkaar eens over de prestatie van de oud-Ajacied. Zo staat Taylor op de voorpagina van de Romeinse sportkrant Corriere dello Sport, dat zijn optreden beloont met een 7,5. Dat is meteen het hoogste cijfer aan de kant van Lazio. "In de eerste helft was hij de beste speler van het veld. Na rust was het zijn doelpunt dat de wedstrijd openbrak", legt de krant die beoordeling uit.

Bij La Gazzetta dello Sport krijgt de middenvelder eveneens een 7,5 en wordt hij daarnaast uitgeroepen tot man van de wedstrijd. "Zorgde met chirurgische precisie voor het openingsdoelpunt, en had ook een belangrijke rol in de tweede treffer: het was een inspirerend optreden. En hij kan nog beter", aldus de roze sportkrant. Verder deelt Sportmediaset een 7 uit aan de Nederlander en komt zijn optreden volgens de cijfers van statistiekenbureau Sofascore uit op een 8,2. Ook daar is hij daarmee de best beoordeelde speler op het veld.

Taylor wijst naar Gattuso bij historische start Lazio

Taylor zelf blijft na het laatste fluitsignaal nuchter onder de overwinning en wijst voor de camera van DAZN vooral naar de teamprestatie onder zijn trainer. "We waren niet op ons best, maar het is een verdiende overwinning. Parma verdedigde goed, maar we hebben de drie punten omdat we de focus behielden. Gattuso heeft echt iets neergezet: we vechten voor elkaar", stelt de doelpuntenmaker. Wanneer de sportzender hem vraagt om zijn terugblik af te sluiten met een paar woorden in het Italiaans, vat hij de avond kort samen: "Gran partita."

Door de zege op Parma staat Lazio nu bovenaan in de Serie A met 22 punten uit acht duels en een doelsaldo van +11 (zestien goals voor en vijf tegen). Met zeven overwinningen en één gelijkspel zijn de Romeinen nog altijd ongeslagen en zetten ze de beste competitiestart uit de clubhistorie neer. Op de tweede plaats volgt Internazionale met negentien punten uit zeven wedstrijden, terwijl stadsgenoot AS Roma met achttien punten uit acht duels derde staat. Toch wil Gattuso in de Italiaanse media nog niet te hard van stapel lopen. Tegenover Sky Sport Italia geeft de trainer aan dat zijn ploeg bescheiden moet blijven en het gewoon van wedstrijd tot wedstrijd moet bekijken.