Mario Been heeft zondagochtend grote vraagtekens geplaatst bij de achterhoede van PSV. In het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie wordt het centrale verdedigingsduo door de analist in aanloop naar de competitietopper tegen Feyenoord zelfs bestempeld als de zwakke plek van de club uit Eindhoven. "Dat blijft toch een beetje de achilleshiel van PSV, met name het verdedigende gedeelte. Ze geven elke wedstrijd heel veel kansen weg", stelt Been.

Volgens de oud-trainer van onder meer Feyenoord ligt de oorzaak van die kwetsbaarheid achterin bij het gebrek aan vastigheid. Been merkt op dat PSV wekelijks wisselt in het hart van de verdediging en ziet richting het duel met Feyenoord, dat zondagmiddag om 14:30 uur in het Philips Stadion op het programma staat, graag meer stabiliteit. "Elke week weer met een ander duo. Ik zou wel naar een vast duo toegaan", gaat Been verder.

Keuze tussen Gasiorowski en Obispo tegen Feyenoord

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Aan tafel gaat het vervolgens over de vraag wie er tegen koploper Feyenoord naast Lutsharel Geertruida in de basis moet beginnen: Armando Obispo of Yarek Gasiorowski. Laatstgenoemde stond afgelopen dinsdag nog in de basis tijdens de met 0-1 gewonnen Champions League-uitwedstrijd tegen FC Porto, een duel waarin Guus Til na rust voor het enige doelpunt zorgde en Geertruida nog een inzet van de doellijn wist te halen. Presentator Hans Kraay jr. legt het dilemma achterin voor aan oud-PSV'er Jeffrey Bruma.

Voor Bruma telt het recente Europese duel in Portugal zwaar mee in de keuze voor wie er naast de van RB Leipzig gehuurde Geertruida moet spelen. "Ik denk naast Geertruida dat na Porto-PSV, wat Yarek goed deed, het logisch zou zijn als hij zou spelen", stelt de oud-verdediger. "Als een jongen zo'n wedstrijd speelt, kan je hem ook niet weghalen. Ik zou het wel logisch vinden, ja."

Ondanks dat Bruma aangeeft dat Obispo in het begin van het seizoen prima presteerde, iets wat Kraay jr. bevestigt door te stellen dat de verdediger "een goede periode" had, blijft hij bij zijn voorkeur voor de Spanjaard. Als de presentator hem op de man af vraagt of hij tegen de club uit Rotterdam voor de twintigjarige verdediger zou kiezen, is Bruma duidelijk: "Dat lijkt mij het meest logische."

Aan het einde van de bespreking kijkt Been ook nog naar wat beide verdedigers specifiek meebrengen voor de wedstrijd tussen de nummer drie en de nog ongeslagen koploper van de VriendenLoterij Eredivisie. PSV pakte in de eerste negen duels negentien punten en heeft daardoor een achterstand van vier punten op Feyenoord. Volgens de analist kan de verdediging van de Eindhovenaren vooral fysieke kracht in de lucht goed gebruiken.

Been wijst daarbij op het gevaar van Feyenoord-spits Nacho Ferri, die na negen wedstrijden in de competitie al op zes goals staat. "Met Gasiorowski heb je extra lengte, buiten het feit dat Obispo ook goed kan koppen", aldus Been. "Ik denk dat hij met name vandaag, met Nacho Ferri bij Feyenoord, dat het best wel goed zou kunnen staan."