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Vermoedelijke opstelling Ajax tegen Sparta Rotterdam: Míchel wijzigt voorhoede op één positie

25 oktober 2026, 11:14
Ajax-trainer Michel
Foto: © Imago
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Lars Leeftink | Redacteur
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Ajax gaat het zondagmiddag in de tiende speelronde van de Eredivisie op Het Kasteel opnemen tegen Sparta Rotterdam. Hoofdtrainer Míchel lijkt na de recente zeges op FC Groningen en Atalanta vast te gaan houden aan het grootste deel van zijn basiselftal, maar moet in de verdediging en in de aanval nog wel een paar knopen doorhakken. Onder meer op de linkerflank, in de spits en centraal achterin is er namelijk nog ruimte voor een wijziging.

De Amsterdamse club gaat met twee overwinningen op rij op zak naar Rotterdam toe. Vorige week zondag werd FC Groningen in de Euroborg al met 2-5 verslagen, waarna Ajax donderdag ook in de Conference League wist te winnen van Atalanta.

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Ajax en Míchel lijken dus in een ritme te zitten en een opstelling te hebbne gevonden die werkt. Daardoor lijkt er in de goal, achterhoede en het middenveld dan ook niet al te veel te gaan veranderen.

Marc Ter Stegen zal waarschijnlijk keepen, met Owen Wijndal en Lucas Rosa als de backs en Youri Baas en Aaron Bouwman centraal achterin. Op het middenveld is de kans groot dat Sofyan Amrabat, Jorthy Mokio en Julian Brandt weer starten, terwijl hangend op rechtsbuiten Davy Klaassen waarschijnlijk weer zal spelen. Een optie is wellicht, wat al vaker is gebeurd, dat Klaassen naar het middenveld gaat in plaats van Mokio en Viktor Tsygankov op rechtsbuiten start.

Wisselingen op linksbuiten en in de spits bij Ajax?

De grootste vraagtekens zijn er echter in de spits en op linksbuiten.  Míchel wisselt tot nu toe tussen Marcos Leonardo en Tolu Arokodare, terwijl op linksbuiten de keuze tussen Oscar Gloukh en Abdellah Ouazane gaat. Voor nu lijkt het erop dat Míchel op linksbuiten vast gaat houden aan Gloukh, terwijl in de spits Arokdare wellicht mag starten na zijn sterke invalbeurt tegen Atalanta.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ter Stegen, Wijndal, Baas, Bouwman, Rosa, Amrabat, Mokio, Brandt, Gloukh, Arokodare, Klaassen

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
4.087 Reacties
1.188 Dagen lid
14.589 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als de 3 punten maar mee kunnen naar Amsterdam!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Sparta Rotterdam
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Ajax
Vandaag om 16:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Tolu Arokodare

Tolu Arokodare
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 25 jaar (23 nov. 2000)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
8
4
2025/2026
Wolves
33
3
2025/2026
Genk
4
1
2024/2025
Genk
40
21

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
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AZ
9
10
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3
PSV
9
15
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4
Ajax
9
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18
5
Twente
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7
17
6
Fortuna
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15

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