Ajax gaat het zondagmiddag in de tiende speelronde van de Eredivisie op Het Kasteel opnemen tegen Sparta Rotterdam. Hoofdtrainer Míchel lijkt na de recente zeges op FC Groningen en Atalanta vast te gaan houden aan het grootste deel van zijn basiselftal, maar moet in de verdediging en in de aanval nog wel een paar knopen doorhakken. Onder meer op de linkerflank, in de spits en centraal achterin is er namelijk nog ruimte voor een wijziging.

De Amsterdamse club gaat met twee overwinningen op rij op zak naar Rotterdam toe. Vorige week zondag werd FC Groningen in de Euroborg al met 2-5 verslagen, waarna Ajax donderdag ook in de Conference League wist te winnen van Atalanta.

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Ajax en Míchel lijken dus in een ritme te zitten en een opstelling te hebbne gevonden die werkt. Daardoor lijkt er in de goal, achterhoede en het middenveld dan ook niet al te veel te gaan veranderen.

Marc Ter Stegen zal waarschijnlijk keepen, met Owen Wijndal en Lucas Rosa als de backs en Youri Baas en Aaron Bouwman centraal achterin. Op het middenveld is de kans groot dat Sofyan Amrabat, Jorthy Mokio en Julian Brandt weer starten, terwijl hangend op rechtsbuiten Davy Klaassen waarschijnlijk weer zal spelen. Een optie is wellicht, wat al vaker is gebeurd, dat Klaassen naar het middenveld gaat in plaats van Mokio en Viktor Tsygankov op rechtsbuiten start.

Wisselingen op linksbuiten en in de spits bij Ajax?

De grootste vraagtekens zijn er echter in de spits en op linksbuiten. Míchel wisselt tot nu toe tussen Marcos Leonardo en Tolu Arokodare, terwijl op linksbuiten de keuze tussen Oscar Gloukh en Abdellah Ouazane gaat. Voor nu lijkt het erop dat Míchel op linksbuiten vast gaat houden aan Gloukh, terwijl in de spits Arokdare wellicht mag starten na zijn sterke invalbeurt tegen Atalanta.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ter Stegen, Wijndal, Baas, Bouwman, Rosa, Amrabat, Mokio, Brandt, Gloukh, Arokodare, Klaassen