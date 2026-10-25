Guus Hiddink hoopt dat PSV dit seizoen kampioen gaat worden in de Eredivisie, al zou de oud-trainer van de club uit Eindhoven het wel mooi vinden als de beslissing dit keer pas laat in het seizoen valt. In aanloop naar de topper tegen Feyenoord van zondagmiddag heeft de voormalig succestrainer zich bij de NOS uitgesproken over de titelstrijd, het trainersgilde in Nederland en waagt hij zich aan een spectaculaire voorspelling voor het duel in het Philips Stadion.

Dat Hiddink een voorkeur heeft voor PSV moge duidelijk zijn, maar toch kijkt de recordhouder met zes landstitels als trainer van de Eindhovense club op twee manieren naar de Eredivisie. Voor de neutrale kijker hoopt hij namelijk dat Ajax, Feyenoord en AZ lang mee kunnen doen bovenin. "Ik ben natuurlijk PSV-man en ik hoop dat wij kampioen gaan worden", stelt hij. "Ik hoop wel dat het, als voetballiefhebber, wat later beslist gaat worden dan voorgaande jaren. Ik hoop wel dat Ajax, Feyenoord en AZ wel een beetje minder, maar dat het tot het eind spannend kan blijven voor de competitie."

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Met die hoop op een spannende ontknoping denkt Hiddink er net wat anders over dan Peter Bosz, die sinds 2023 trainer is in Eindhoven en een andere mening heeft over het ideale moment om kampioen te worden. Hiddink snapt de huidige hoofdtrainer van PSV overigens maar al te goed vanuit zijn eigen tijd als coach en moet daar dan ook om lachen. "Wel moet ik als trainer zeggen dat ik het liefst in februari kampioen word, maar voor de competitie zeg ik: dat mag iets later."

Voor het begin van de tiende speelronde staan de topclubs in de Eredivisie in ieder geval dicht bij elkaar op de ranglijst. Koploper Feyenoord staat onder trainer Giovanni van Bronckhorst bovenaan met 23 punten uit negen duels, terwijl AZ volgt met twintig punten. PSV staat momenteel derde met negentien punten en Ajax bezet met achttien punten uit negen wedstrijden de vierde plaats.

Hiddink bespreekt buitenlandse trainers en doet voorspelling

Naast de titelstrijd gaat Hiddink ook in op de discussie over Nederlandse en buitenlandse trainers in de Eredivisie. Dat er angst zou moeten zijn om trainers uit het buitenland aan te stellen, vindt de oud-trainer onzin. "Je moet nooit vrees hebben. Natuurlijk wil je graag Hollandse coaches hebben, maar als dat niet voorhanden is... waarom zou je geen buitenlandse coach binnenhalen?"

Hiddink haalt daarbij zijn eigen carrière over de grens aan als voorbeeld, toen hij in 2005 en 2006 bondscoach was van Australië. Die visie trekt hij meteen door naar de topper die hij zondagmiddag in Eindhoven hoopt te gaan zien. "Ik ben daar zelf ook een voorbeeld van geweest. Dan gaan ze ook niet in Australië zeggen: we moeten een Australische coach hebben. Eerst Hollandse coaches, maar als die niet voorhanden zijn, dan moet je iemand hebben die de Hollandse school plus is. Dat ga je hopelijk zien tussen Feyenoord en PSV." Wel plaatst Hiddink nog een kritische kanttekening bij het niveau in de Eredivisie: "De intensiteit mag in Nederland wat hoger."

De kraker tussen PSV en Feyenoord gaat zondagmiddag om 14.30 uur van start in het Philips Stadion. Als Hiddink gevraagd wordt naar een voorspelling voor het duel tussen de nummer drie en de koploper van de Eredivisie, hoeft hij niet lang te twijfelen over de uitslag bij PSV-Feyenoord en verwacht hij een spektakelstuk: "3-2!"

Een wedstrijd met vijf goals is bij ontmoetingen tussen deze twee clubs in Eindhoven zeker niet nieuw. In oktober 2025 vielen er in het Philips Stadion namelijk precies evenveel doelpunten, toen Feyenoord er met een 2-3 zege vandoor ging. De laatste keer dat beide ploegen tegenover elkaar stonden in de competitie was op 1 februari van dit jaar, een duel dat door PSV met 3-0 werd gewonnen.