heeft zaterdag tijdens de 1-0 zege van Borussia Dortmund op Eintracht Frankfurt in de Bundesliga een sterke indruk achtergelaten op de Duitse pers. De 27-jarige middenvelder had in het Signal Iduna Park geen directe rol bij de winnende goal van invaller Maximilian Beier in de tachtigste minuut, maar in de Duitse media krijgt de Nederlander veel lof voor zijn spel als spelverdeler. Zondagmiddag keert Veerman nog even terug in Eindhoven om rondom de topper in de Eredivisie tussen PSV en Feyenoord officieel afscheid te nemen van de fans.

Door de nipte overwinning in eigen huis tegen Frankfurt wist Dortmund zich te herpakken na een serie van drie wedstrijden achter elkaar zonder zege. Na zeven duels staat de ploeg met zeventien punten bovenaan in de Bundesliga, wat goed is voor een gat van drie punten ten opzichte van nummer twee Bayern München. Oftewel: Dortmund is bezig aan zijn beste start van het seizoen sinds 2023/24, toen er na zeven wedstrijden ook zeventien punten op de teller stonden.

Veerman maakt indruk op Duitse media

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Het Duitse sportportaal Spox deelt een 8 uit aan de middenvelder voor zijn wedstrijd en pakt na het duel uit met de kop: 'Joey Veerman maakt indruk als quarterback'. Volgens de site had de Volendammer tegen Frankfurt op het middenveld de touwtjes compleet in handen.

"Veerman speelde als enige verdedigende middenvelder en fungeerde als een ware spelverdeler. Hij toonde zijn gebruikelijke balcontrole, nauwkeurige passes en kalmte. De Nederlander was bij bijna elke actie en veel aanvallen betrokken. Hij veroverde ook de meeste ballen op het veld (9). Veerman gaf de assists voor het schot van Svensson dat op de lat belandde en de kopbal van Guirassy die eveneens de lat raakte", stelt Spox bij de beoordeling van de spelers.

Bij Joyn klinken eveneens positieve geluiden over het optreden van de international van het Nederlands elftal, die daar wordt beloond met het cijfer 7. "De Nederlander valt niet direct op, maar hij heeft de meeste balcontacten op het middenveld en beschikt over uitstekende balcontrole en passvaardigheden. Veerman is belangrijk voor de organisatie van het spel; hij stelt zich volledig ten dienste van het team".

Ook de lokale nieuwssite Ruhr24 is te spreken over wat de middenvelder liet zien, al zet het medium tegelijkertijd nog een kritische noot bij hoe hij zich ontwikkelt in Duitsland. "Hij werkte bewonderenswaardig terug en ontlastte de achterste drie. Hij liet flitsen van balcontrole zien met een lange pass, perfect voor de voeten van Svensson. Hij integreert steeds beter, maar hij heeft echter zijn volledige potentieel nog niet bereikt".

Veerman maakte zaterdag de volle negentig minuten vol en moest toezien hoe zijn teamgenoten Daniel Svensson en Serhou Guirassy zijn voorbereidende werk niet wisten af te ronden, omdat de lat twee keer in de weg zat. Toch heeft de spelmaker, die een maand geleden na meer dan twee jaar afwezigheid terugkeerde bij Oranje, al snel een vaste basisplaats weten te veroveren bij de koploper van Duitsland.

Veerman neemt afscheid bij PSV - Feyenoord

Veel tijd om stil te staan bij de overwinning in Duitsland heeft de middenvelder echter niet, aangezien er zondagmiddag een terugkeer naar Eindhoven op het programma staat. Nadat zijn afkoopsom van ongeveer 22 miljoen euro op tafel werd gelegd, maakte hij op 19 augustus de overstap van PSV naar Dortmund, waardoor het destijds nog niet tot een publiekelijk afscheid kwam.

Zaterdag werd duidelijk dat de voormalig speler van PSV zondag tijdens de Eredivisie-wedstrijd tussen PSV en Feyenoord, die om 14.30 uur begint, alsnog zijn afscheid krijgt. Tijdens de rust van de topper loopt hij een ereronde in het Philips Stadion om de supporters van PSV officieel gedag te zeggen.