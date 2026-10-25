Luciano Valente spreekt zich duidelijk uit: 'Dit is niet acceptabel'

Luciano Valente baalt flink van het optreden dat Feyenoord zondagmiddag voor rust op de mat legde op bezoek bij PSV. Voor de camera van ESPN velt de aanvoerder van de Rotterdammers een hard oordeel over de eerste helft van zijn ploeg.

Feyenoord had in de eerste helft in het Philips Stadion helemaal niets in te brengen tegen de Eindhovenaren, die vrijwel elk persoonlijk duel wonnen en de nodige kansen bij elkaar wisten te spelen. Nadat Armando Obispo Feyenoord al waarschuwde met een kopbal op de paal, zette Guus Til de thuisploeg in de 21e minuut op een 1-0 voorsprong toen Lutsharel Geertruida een afgeslagen voorzet opnieuw voor het doel bracht. Feyenoord had geluk dat de score niet hoger opliep.

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Valente, die zelf ook dramatisch speelde, toont zich na afloop kritisch: "Hoe wij in de eerste helft voor de dag kwamen, was gewoon niet goed. Wij verloren eigenlijk alles en waren slordig aan de bal. In de tweede helft was dat wel een ander verhaal en dan kom je tot goede kansen. We konden hem uiteindelijk zelfs winnen. Het voetbal begint met duels winnen en dat was er in de eerste helft gewoon niet."

Er vielen dan ook harde woorden, toen een onherkenbaar Feyenoord met een 1-0 achterstand de kleedkamer opzocht: "In de rust hebben we ook uitgesproken dat het niet acceptabel was en dat we er een paar tandjes bij moesten doen. In de tweede helft zie ik een heel ander Feyenoord, maken we een mooie 1-1 en zie ik ook kansen op de 1-2. Dat is uiteindelijk wel wat we willen."

Na de rust ging het beter bij de bezoekers. Feyenoord kreeg meer controle over de wedstrijd en kwam in de 54e minuut langszij via Anis Hadj Moussa. De buitenspeler, die voor rust nauwelijks in het spel voorkwam, trok vanaf de rechterkant naar binnen en krulde de bal in de verre hoek: "We weten van Moussa dat hij bijzondere kwaliteiten heeft en die goal is natuurlijk wel heel veel kwaliteit", blikt Valente terug. "De wedstrijd was heel intens en de ruimtes werden echt groot op het veld. In de tweede helft was het kijken bij wie hij zou vallen en uiteindelijk kon het nog beide kanten op."

Uiteindelijk bleef het bij 1-1 en door de puntendeling in de tiende speelronde behoudt koploper Feyenoord een voorsprong van vier punten op achtervolger PSV.