Feyenoord en PSV hebben zondagmiddag de punten gedeeld in hun onderlinge Eredivisietopper in Eindhoven. zette de thuisploeg in de eerste helft verdiend op voorsprong, maar in de tweede helft kwam de koploper via weer langszij en bracht de eindstand op 1-1. Het gat tussen beide ploegen op de ranglijst blijft door de remisse vier punten.

PSV-trainer Peter Bosz kon zondag geen beroep doen op Sven Mijnans, die een geschorst was vanwege zijn rode kaart vorige week tegen ADO Den Haag. Omdat RIcardo Pepi nog niet voldoende hersteld was, begon Ruben van Bommel - die wél weer terug was nadat hij het midweekse Champions League-duel bij FC Porto (0-1 winst) moest laten schieten - in de punt van de aanval. Bij Feyenoord voerde Giovanni van Bronkchorst op zijn beurt een wijziging door ten opzichte van de 1-0 nederlaag bij Real Betis in het miljardenbal. Tsuyoshi Watanabe keerde terug in het centrum van de verdediging, waardoor Mika Marmól naar de linksbackpositie werd geschoven en zijn landgenoot Javi López naar de bank verhuisde.

Til zet PSV verdiend op voorsprong

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De openingsfase in het Philips Stadion was duidelijk voor PSV, dat een stuk makkelijker voetbalde en veel meer balbezit liet noteren. Afgezien van kleine mogelijkheden voor Filip Kostic leverde dat echter niet direct gevaar voor het doel van Tjark Ernst op. Feyenoord kwam daarna wat beter in de wedstrijd en kreeg onder meer drie hoekschoppen in korte tijd. Die werden getrapt door Anis Hadj Moussa, waar Charles Vanhoutte ze in Sevilla nog voor zijn rekening nam, maar leverden geen mogelijkheden op. Na dik twintig minuten nam PSV vervolgens toch de leiding. Een afgeslagen hoekschop werd opnieuw voor het doel geslingerd en belandde bij de tweede paal bij Guus Til, die de bal ineens op de pantoffel nam en Ernst passeerde: 1-0.

Guus Til knalt knap raak voor PSV! 🔛 #psvfey https://t.co/FBYMqBpUBK — ESPN NL (@ESPNnl) October 25, 2026

Feyenoord kreeg even later de eerste echte kans om iets terug te doen, toen spits Nacho Ferri in het strafschopgebied werd gevonden door Oussama Targhalline. De inzet van de Spanjaard kon van dichtbij echter worden gekeerd door PSV-doelman Matej Kovár. Daarna was het toch echt PSV dat de beste mogelijkheden afdwong. Een schot van Van Bommel, na knullig balverlies van Givairo Read, belandde echter via een tegenstander naast het doel van Ernst. Armando Obispo was kort daarna nog dichter bij een treffer, maar zag zijn kopbal net langs de verkeerde kant van de paal gaan. Zo zochten beide ploegen even later met een gezien het spelbeeld verdiende 1-0 tussenstand de kleedkamers op toen scheidsrechter Serdar Gözübüyük het rustsignaal blies.

Hadj Moussa brengt Feyenoord fraai langszij

Van Bronkhorst voerde in de rust een wijziging door bij Feyenoord: St. Juste bleef achter in de kleedkamer en maakte plaats voor López, die zijn vertrouwde plek als linksback innam waardoor Marmól weer centraal achterin kwam te staan. De tweede helft was tien minuten onderweg toen de Rotterdammers ineens langszij kwamen. Zoals wel vaker dit seizoen was het Hadj Moussa die de ploeg over het dode punt hielp. De Algerijn werd vlak over de middenlijn aangespeeld door Luciano Valente, stoomde vervolgens op richting de zestien en passeerde Kovár met een fraaie krul in de verre hoek: 1-1.

Anis Hadj Moussa laat zijn grote klasse maar weer eens zien 😮‍💨👏 #psvfey https://t.co/cIc5gabF0g — ESPN NL (@ESPNnl) October 25, 2026

PSV kreeg kort na de gelijkmaker een aardige mogelijkheid om opnieuw een voorsprong te nemen na een slippertje van Watanabe, maar Til en Van Bommel wisten niet te profiteren. Ook een misverstand tussen Marmól en Read leverde even later een kans voor Van Bommel op, maar deze keer schoot de aanvaller hard naast. Aan de overkant kwam Feyenoord in deze fase nauwelijks meer in de buurt van het doel van Kovár, die alleen een afstandsschot van Read na een afgeslagen corner uit de lucht hoefde te plukken.

Goal Geertrduida afgekeurd

Een dik kwartier voor tijd dacht uitgerekend oud-Feyenoorder Lutsharel Geertruida - die vanuit het uitvak de nodige spreekkoren over zich heen kreeg - PSV alsnog weer aan de leiding te helpen. Na een een-tweetje met Perisic schoot de verdediger vanaf randje zestien de bal droog in de hoek, maar omdat de Kroaat in de aanloop naar de treffer buitenspel stond ging er een streep door de treffer. Bosz voerde even later zijn eerste wijzigingen door en bracht het jonge duo Mikkel Bro Hansen en Shuryjano Cornecion binnen de lijnen, als vervangers van Kodai Sano en Van Bommel.

De slotfase werd gekenmerkt door meerdere overtredingen en overtredinkjes over en weer. Kansen op een winnende treffer waren er vooral voor PSV. Ernst bracht echter goed redding op een knal van afstand van Til, die even later opnieuw dicht bij zijn tweede goal van de middag was maar vlak voor de doellijn werd afgetroefd door Marmól. Bosz bracht in deze fase ook Dennis Man binnen de lijnen in een poging om nog een gelijkmaker te forceren. De Feyenoord-doelman redde daarna ook bij een volgende kopkans voor Obispo, waarbij Bro Hansen niet kon profiteren van de rebound.

In de slotminuten richtte Feyenoord zich vervolgens nog een keer op. Hadj Moussa ontsnapte opnieuw aan de rechterkant en vuurde vervaarlijk op doel, maar deze keer had Kovár wél een antwoord op zijn schot. Ook Read (naast) en Ferri (recht op Kovár) kregen daarna kansjes om de Rotterdammers zelfs de volle buit te bezorgen, maar slaagden daar dus niet in.