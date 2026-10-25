Perez verbluft bij PSV - Feyenoord: 'Dit seizoen nog niet eerder gezien'

Kenneth Perez vond PSV 'verbluffend' goed spelen in de eerste helft tegen Feyenoord. De Deense ESPN-analist had op voorhand niet verwacht dat de Eindhovenaren zo'n overwicht zouden hebben tegen de koploper.

PSV zocht halverwege de kraker de kleedkamers op met een verdiende 1-0 voorsprong, door een prima goal van middenvelder Guus Til. Perez krijgt in de rustanalyse op ESPN van presentator Milan van Dongen de vraag hoe goed hij zijn vroegere werkgever vindt spelen. "Verbluffend goed", luidt het veelzeggende antwoord. De Deen legt uit dat hij op voorhand het gevoel had dat Feyenoord 'groeiende' was.

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"Je ziet bij PSV iets van: 'Dit is ons moment om te laten zien dat wij er weer zijn'", zegt de analist. "Het tempo waar dingen mee gebeuren bij PSV, dat heb ik eerder dit seizoen in de Eredivisie niet gezien. De verbetenheid, het tactische dat ze druk zetten maar tóch eentje achterin kunnen houden. Ze komen niet in de problemen, want de snelheid waarmee ze druk zetten betekent dat Givairo Read en Gjivai Zechiël geen tijd hebben om die acties in te zetten die ze in willen zetten", analyseert Perez.

Perez' collega-analist Karim El Ahmadi vond PSV 'in alles fantastisch', zo voegt hij toe. Terwijl de regie de treffer van Til nog eens laat zien merkt de oud-Feyenoorder op dat doelman Tjark Ernst 'onrustig' oogt, maar dat dat ook voor een aantal van zijn ploeggenoten gold. "Heel matig aan de bal", aldus El Ahmadi. "Maar ik heb echt genoten van PSV, ze waren in alles veel beter dan Feyenoord. Feyenoord was heel matig aan de bal en veel spelers die normaal hun niveau halen aan de bal zijn heel onrustig. En ze hadden heel veel moeite met de linkerkant van PSV, Filip Kostic bespeelt het heel goed. Daarom denk ik dat het misschien handiger is om Jeremiah St. Juste rechts centraal te krijgen en Tsuyoshi Watanabe links, want die zie je nul keer coachen hoe hij het voor zich kan neerzetten. Misschien dat St. Juste dat als Nederlandse jongen beter kan. Aan de rechterkant klopt er bij Feyenoord weinig van."