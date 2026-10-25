Anis Hadj Moussa roept bij de tafelgasten van het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie zowel bewondering als irritatie op. Analisten Mario Been, Hans Kraay junior en Jan Poortvliet gingen zondagochtend in op de wisselvallige, maar beslissende momenten van de aanvaller van Feyenoord. "Je houdt van hem of je haat hem soms", vat Been het spel van de Algerijnse international samen

Been wijst daarbij naar het 2-2 gelijkspel tegen ADO Den Haag eerder dit seizoen in De Kuip, een duel waarin de buitenspeler in de 72e minuut de gelijkmaker maakte op aangeven van Sem Steijn. "Tegen ADO heeft hij 70 minuten werkelijk geen knikker geraakt, maar dan krijgt hij ineens een momentje", stelt de analist. Die onvoorspelbaarheid hoort volgens Been dan ook helemaal bij de dribbelaar. "Je weet: elk moment kan hij ineens opstaan en kan hij Feyenoord beslissend aan een goal of een assist helpen. Dit zal je heel lang bij hem houden."

Kraay junior en Poortvliet bespreken rol voor Van Bronckhorst

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Kraay junior kan zich wel vinden in die dubbele gevoelens rond de vleugelaanvaller, die dit seizoen in de Eredivisie al goed was voor vijf goals en één assist. "Je kan toch ook heel veel van hem houden vanwege zijn dribbels en je ook af en toe irriteren?", vraagt hij zich af

Toch ligt er volgens Kraay junior een mooie uitdaging voor trainer Giovanni van Bronckhorst en zijn assistent Sipke Hulshoff om nog meer rendement uit de aanvaller te halen. "Ik denk dat Van Bronckhorst en Sipke Hulshoff hem juist beter kunnen maken, als ze zeggen: acht keer zoek je de tegenstander op en twee van de tien keer speel je Nacho Ferri aan en sluit je bij. Of is dat raar gedacht?"

Poortvliet betwijfelt echter of het zo simpel is om de spelmaker via vaste afspraken vaker de combinatie te laten zoeken met de Spaanse spits Ferri. "Je moet het wel zien", reageert de trainer van FC Eindhoven op het idee van Kraay junior

De keuzes die Hadj Moussa aan de bal maakt, hebben volgens Poortvliet namelijk vooral te maken met zijn eigen kwaliteiten als speler. "Ik denk dat het niet makkelijk is. Ik denk dat het geen eigenwijsheid is", legt Poortvliet uit

Feyenoord maakt zich op voor kraker tegen PSV

Ondanks de discussies over zijn speelstijl is Hadj Moussa, die een geschatte marktwaarde van 28,2 miljoen euro heeft, een belangrijke speler voor de club uit Rotterdam. Feyenoord gaat na negen duels immers ongeslagen aan de leiding in de Eredivisie met 23 punten, na zeven zeges en twee gelijke spelen

Voor het team van Van Bronckhorst, dat afgelopen woensdag in Europa nog met 1-0 verloor bij Real Betis na eerdere overwinningen op onder andere AZ (2-0) en Telstar (3-4), wacht zondagmiddag om 14:30 uur de topper tegen PSV. Volgende week zaterdag staat in De Kuip de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard op het programma, waarna Feyenoord het op dinsdag 3 november in de Champions League opneemt tegen Internazionale