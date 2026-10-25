Live voetbal

Feyenoord-fans zingen Lutsharel Geertruida zeer beledigend toe

25 oktober 2026, 14:20
Lutsharel Geertruida
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Redactie FCUpdate
Redactie FCUpdate | Redacteur
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Supporters van Feyenoord hebben zich zondagmiddag voorafgaand aan de topper tegen PSV gericht tot Lutsharel Geertruida. De verdediger werd vanuit het uitvak toegezongen met een zeer beledigend spreekkoor.

De overstap die Geertruida deze zomer naar PSV maakte, heeft in Rotterdam voor de nodige onrust gezorgd. De verdediger doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en groeide er uit tot aanvoerder. Dat hij ervoor heeft gekozen om op huurbasis voor PSV uit te komen, wordt hem door een deel van de achterban niet in dank afgenomen.

Volg de topper tussen PSV en Feyenoord in ons liveblog:

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Kort na zijn overstap kreeg Geertruida via sociale media al de nodige haatreacties te verwerken. Nu hij zondag in het Philips Stadion tegenover Feyenoord staat, richten supporters van zijn oude club zich ook verbaal tot de centrumverdediger. "K*nker Geertruida, olé", klonk het voorafgaand aan de wedstrijd vanuit het uitvak.

Geertruida gaf kort na zijn komst naar PSV al aan dat hij niet verwacht dat iedereen zijn beslissing begrijpt. "Maar ik hoop dat er op termijn ook ruimte kan zijn om te zien hoeveel liefde, dankbaarheid en respect ik ook voor Feyenoord blijf voelen", zei hij destijds. Voorlopig lijkt een deel van de achterban daar nog weinig van te merken.

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Wat een volk die rotterdammers ,het nette volk nagelaten , altijd hatelijke tegen anderen èn zelfs hun eigen Feijenoorder in hart en nieren , op zo'n manier beledigen, dat is niet best voor Rotterdam als stad .

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
954 Reacties
834 Dagen lid
2.213 Likes
Kicker
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  • 6
    + 1
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Triest volk.

Just Me
747 Reacties
222 Dagen lid
503 Likes
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Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
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Wat een volk die rotterdammers ,het nette volk nagelaten , altijd hatelijke tegen anderen èn zelfs hun eigen Feijenoorder in hart en nieren , op zo'n manier beledigen, dat is niet best voor Rotterdam als stad .

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PSV - Feyenoord

PSV
1 - 1
Feyenoord
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Lutsharel Geertruida

Lutsharel Geertruida
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 26 jaar (18 jul. 2000)
Positie: V (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
PSV
6
1
2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Leipzig
0
0
2025/2026
Sunderland
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
10
21
24
2
Ajax
10
16
21
3
PSV
10
15
20
4
Twente
10
9
20
5
AZ
10
8
20

Complete Stand

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