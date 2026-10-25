Feyenoord-fans zingen Lutsharel Geertruida zeer beledigend toe

Supporters van Feyenoord hebben zich zondagmiddag voorafgaand aan de topper tegen PSV gericht tot . De verdediger werd vanuit het uitvak toegezongen met een zeer beledigend spreekkoor.

De overstap die Geertruida deze zomer naar PSV maakte, heeft in Rotterdam voor de nodige onrust gezorgd. De verdediger doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en groeide er uit tot aanvoerder. Dat hij ervoor heeft gekozen om op huurbasis voor PSV uit te komen, wordt hem door een deel van de achterban niet in dank afgenomen.

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Kort na zijn overstap kreeg Geertruida via sociale media al de nodige haatreacties te verwerken. Nu hij zondag in het Philips Stadion tegenover Feyenoord staat, richten supporters van zijn oude club zich ook verbaal tot de centrumverdediger. "K*nker Geertruida, olé", klonk het voorafgaand aan de wedstrijd vanuit het uitvak.

Geertruida gaf kort na zijn komst naar PSV al aan dat hij niet verwacht dat iedereen zijn beslissing begrijpt. "Maar ik hoop dat er op termijn ook ruimte kan zijn om te zien hoeveel liefde, dankbaarheid en respect ik ook voor Feyenoord blijf voelen", zei hij destijds. Voorlopig lijkt een deel van de achterban daar nog weinig van te merken.